Parte del nuevo sistema de tratamiento incorporado en la planta potabilizadora.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) inauguró una nueva planta potabilizadora en la localidad bonaerense de Guaminí, una obra estratégica que permitirá ampliar en un 150% la capacidad de producción de agua potable y mejorar el abastecimiento para toda la comunidad.

La obra había sido paralizada a fines de 2023 y fue reactivada por la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

La nueva planta potabilizadora permitirá ampliar la capacidad de producción de agua en Guaminí.

Una obra clave para mejorar el servicio

La nueva instalación incorpora un sistema especial de tratamiento para el agua cruda que ingresa a la planta.

Este nuevo procedimiento permite eliminar turbiedad y sedimentos naturales presentes en la zona debido a las características geológicas del subsuelo, optimizando significativamente la calidad del agua distribuida.

Hasta ahora, el sistema existente contaba con una capacidad de producción de 20 m³/h. Con esta nueva obra, la capacidad se amplía a 50 m³/h.

Más infraestructura y modernización

Además de la planta potabilizadora, se realizaron trabajos complementarios para mejorar el funcionamiento integral del sistema.

Entre las tareas ejecutadas se destacan:

Instalación de nuevos equipos

Conexiones hidráulicas

Automatización y cableado

Incorporación de tableros eléctricos

Mejoras en iluminación

Reacondicionamiento de espacios operativos y laboratorio

Estas obras permitirán responder a la demanda actual de la población y fortalecer el sistema de distribución.

Obras complementarias realizadas para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua.

El rol de ABSA en la Provincia

Desde diciembre de 2023, ABSA lleva invertidos más de $25.482 millones en obras vinculadas al agua potable y saneamiento en distintos municipios bonaerenses.

Actualmente, la empresa presta servicio en 95 localidades de 53 municipios y alcanza a más de 2,6 millones de habitantes.

Además, administra:

28 plantas potabilizadoras

71 plantas depuradoras cloacales

1.065 perforaciones en todo el territorio provincial

Obras públicas para ampliar derechos

Desde la Provincia remarcan que garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento es una política central para mejorar la salud pública y la calidad de vida de la población.

En ese marco, la nueva planta potabilizadora de Guaminí representa una obra estratégica para fortalecer la infraestructura hídrica bonaerense.