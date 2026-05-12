Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) inauguró una nueva planta potabilizadora en la localidad bonaerense de Guaminí, una obra estratégica que permitirá ampliar en un 150% la capacidad de producción de agua potable y mejorar el abastecimiento para toda la comunidad.
La obra había sido paralizada a fines de 2023 y fue reactivada por la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Una obra clave para mejorar el servicio
La nueva instalación incorpora un sistema especial de tratamiento para el agua cruda que ingresa a la planta.
Este nuevo procedimiento permite eliminar turbiedad y sedimentos naturales presentes en la zona debido a las características geológicas del subsuelo, optimizando significativamente la calidad del agua distribuida.
Hasta ahora, el sistema existente contaba con una capacidad de producción de 20 m³/h. Con esta nueva obra, la capacidad se amplía a 50 m³/h.
Más infraestructura y modernización
Además de la planta potabilizadora, se realizaron trabajos complementarios para mejorar el funcionamiento integral del sistema.
Entre las tareas ejecutadas se destacan:
- Instalación de nuevos equipos
- Conexiones hidráulicas
- Automatización y cableado
- Incorporación de tableros eléctricos
- Mejoras en iluminación
- Reacondicionamiento de espacios operativos y laboratorio
Estas obras permitirán responder a la demanda actual de la población y fortalecer el sistema de distribución.
El rol de ABSA en la Provincia
Desde diciembre de 2023, ABSA lleva invertidos más de $25.482 millones en obras vinculadas al agua potable y saneamiento en distintos municipios bonaerenses.
Actualmente, la empresa presta servicio en 95 localidades de 53 municipios y alcanza a más de 2,6 millones de habitantes.
Además, administra:
- 28 plantas potabilizadoras
- 71 plantas depuradoras cloacales
- 1.065 perforaciones en todo el territorio provincial
Obras públicas para ampliar derechos
Desde la Provincia remarcan que garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento es una política central para mejorar la salud pública y la calidad de vida de la población.
En ese marco, la nueva planta potabilizadora de Guaminí representa una obra estratégica para fortalecer la infraestructura hídrica bonaerense.