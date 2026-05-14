Inflación: la región del NEA acumuló un 2,7% en abril tras el techo que alcanzó en marzo

Como cada mes, este jueves 14 de mayo se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco) registró una inflación de 2,7% durante abril.

Ese número significó un descenso del 1,4% en la región respecto al mes anterior (que fue de 4,1%), al mismo tiempo que se situó 0,1% por arriba de la media nacional, que se ubicó en 2,6%. Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noreste argentino fue de un 33,5%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 32,4%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (5,6%), Comunicación (4,5%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%).

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Educación (1,4%), Restaurantes y hoteles (1,6%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de abril fue de 2,6%, con una leve desaceleración respecto del marzo previo y luego de que se encadenara diez meses seguidos al alza. De acuerdo con el INDEC, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 12,4%, superando ya la estimación prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo 2026, mientras que la suba interanual escaló a 32,4%.

El ritmo de IPC mostró una baja respecto de los meses anteriores, aunque el acumulado del año ya alcanzó el 12,3%. Transporte, educación y tarifas volvieron a ubicarse entre los rubros con mayores aumentos, mientras alimentos moderó parcialmente su avance. La inflación de abril mostró una desaceleración respecto de los registros más elevados de los primeros meses del año, pero el dato todavía permanece en niveles altos para una economía que continúa atravesada por aumentos de tarifas, combustibles y servicios básicos.

Si bien el Gobierno volvió a destacar la reducción del ritmo inflacionario como uno de los principales logros de su programa económico, el dato de abril volvió a reflejar que la desaceleración convive con fuertes aumentos en sectores sensibles del consumo cotidiano. Transporte, educación, tarifas y comunicación quedaron entre los rubros que más subieron durante el mes, en un contexto donde el peso de los servicios regulados continúa presionando sobre los ingresos de los hogares.

El informe oficial señaló que “los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad”. En segundo lugar se ubicó el IPC núcleo, con un avance de 2,3%, impulsado principalmente por “Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar”. La división de mayor aumento en abril fue Transporte, con una suba de 4,4% “como consecuencia del aumento en combustibles”. Detrás apareció Educación, que avanzó 4,2%, mientras que Comunicación trepó 4,1% y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,5%.