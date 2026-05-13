El momento en que Ombú sorprende a todos: filmaron por primera vez al yaguareté emblema del Iberá

Se trata de Ombú, un ejemplar que nació en septiembre del 2024 y que actualmente atraviesa la etapa de dispersión natural.

Un grupo de turistas fue sorprendido por un yaguareté macho de un año y ocho meses mientras avistaban aves en un sendero de los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes.

Se trata de Ombú, un ejemplar que nació en septiembre del 2024 y que actualmente atraviesa la etapa de dispersión natural. Hasta el momento, solo había sido visto por las cámaras trampa con las que los especialistas monitorean a los animales.

La aparición del yaguareté sorprendió a los turistas en una de las zonas más turísticas del Iberá. Allí se vio caminar tranquilo, a paso lento, sobre un sendero de madera.

La aparición de Ombú

El animal forma parte de la segunda generación de yaguaretés que nacieron en estado silvestre en Iberá, tras el trabajo de reintroducción de la especie en la zona. Ombú es hijo de Porá y Colí y nació en San Alonso.

Desde la Red Yaguareté indicaron que el animal "no tiene ningún interés en meterse con las personas, y así como se aprecia en las imágenes, se aleja al monte sin apuro ni preocupación. Estaba sentado en el sendero cuando la pareja que lo cruzó llegó al lugar".

Las imágenes mostradas dan cuenta del avance en la repoblación del animal, el depredador tope en la cadena alimentarias de los Esteros del Iberá. Según informes de la Fundación Rewilding Argentina, hay cerca de 50 ejemplares habitando el Parque Iberá.

"Corrientes es la única provincia de Argentina en la que la especie está creciendo, aumentando su número de individuos y su área de redistribución", precisaron desde Red Yaguareté.

Sin embargo, la situación de la especie aún es crítica, ya que el animal está categorizado como "en peligro de extinción" y se estima que no hay más de 200 ejemplares en distintas zonas del norte del país.

La conservación y el regreso del yaguareté

La iniciativa para el regreso y la protección del yaguareté unificó el trabajo y compromiso de la Fundación Rewilding, la Administración de Parques Nacionales y los gobiernos provinciales en Corrientes y Chaco.

En el caso de Corrientes, el animal llevaba 70 años desaparecido totalmente. Recién en julio de 2022 nacieron los primeros cachorros en libertad. La madre de los pequeños había sido liberada un año antes.

El centro de reintroducción del yaguareté se construyó en 2015, a poco más de cuatro kilómetros del casco en San Alonso. Fue adquirida en 1997 por el filántropo Douglas Tompkins y su esposa Kristine mediante su organización Conservation Land Trust. Ahora, la propiedad es gestionada por Rewinlding.