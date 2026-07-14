El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio". En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. El debate oral se desarrollará en una sede de Gendarmería. Los 17 acusados estarán presentes y está prevista la declaración de más de 160 testigos en un proceso que será histórico.
Juicio por Loan: cuándo es la fecha que se retoman las audiencias por la causa
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
Hace 1 hora
Cuándo se retoma el juicio
El juicio por la desaparición de Loan Peña se toma un cuarto intermedio hasta el próximo 28 de julio. Son 17 los imputados. Ninguno quiso hablar. Pasaron nueve audiencias, en las cuales entre testigos y víctimas estuvieron frente al tribunal 16 personas. Tampoco manifestaron qué pasó con Loan ni dónde está el niño. Algunas declaraciones complicaron a los imputados. Laudelina Peña, la principal sospechosa; mientras que Antonio Benítez y Daniel Ramírez fueron sindicados como ser los primeros en dejar el almuerzo para dirigirse hacia el naranjal.
Hace 2 horas
Caso Loan: se cerró otra semana del juicio por la desaparición
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
El 13 de junio de 2024, el pequeño Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y tras una intensa investigación judicial, qué pasó con él. El martes 16 de junio se inició el juicio tan esperado por la familia; quienes todavía muestran esperanzas sobre que los acusados “rompan el pacto de silencio”. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Se realizará en una sede de Gendarmería, los acusados dirán presente y habrá más de 160 testigos en un juicio que será histórico.
Hace 3 horas
"A Maciel": una tía de Loan reconstruyó el operativo y apuntó al ex comisario
Lidia Noguera, tía de Loan Peña, declaró en el juicio que le entregó al ex comisario Walter Maciel una bolsa con la ropa del menor para el rastrillaje de los perros. "No la registré y quien me la dio no usó guantes. Debí haber labrado un acta de secuestro", admitió.
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña cerró este miércoles la novena audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes. Se reanudará el martes 28 de julio, luego de la feria judicial. Durante la jornada, declararon Alfonso Benítez , padre del imputado Antonio Benítez , y las tías del niño Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera. Fue precisamente el testimonio de esta última el que generó mayor impacto, al apuntar directamente contra el ex comisario Walter Maciel por el manejo de las pruebas en las primeras horas de la búsqueda.
Hace 4 horas
"Cambió su remera ": la pista clave que puede cambiar el juicio de Loan
La fiscalía sostiene que el tío de Loan modificó su remera en varias oportunidades el día que Loan desapareció. Qué pasó en la novena audiencia del juicio oral por la desaparición del niño.
El juicio oral por la desaparición de Loan continúa este miércoles con la novena audiencia en Corrientes. De las declaraciones de Alfonso Benítez, el papá del imputado Antonio Benítez, y de las tías del niño, Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera, se desprendió hoy un aspecto clave.
09:08 | 13/07/2026
Caso Loan: qué declararon hasta ahora los testigos e imputados en el juicio
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
18:30 | 09/07/2026
Loan: después de una tensa audiencia, el abogado de Benítez criticó el juicio
La última jornada de juicio quedó marcada por las acusaciones y detalles de la participación de Antonio Benítez el 13 de junio de 2024. Hubo cruces en la sala cuando le mostraron a un testigo una prueba clave y el defensor no lo dejó responder.
07:11 | 08/07/2026
Caso Loan: cómo continúa el juicio por la desaparición del niño
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
19:27 | 07/07/2026
Un testigo destapó un dato clave en el caso Loan y desató la tensión en el juicio
En una nueva audiencia por la desaparición de Loan Danilo Peña, un testigo aportó un dato que podría ser clave para la investigación, mientras un fuerte cruce antes del debate volvió a elevar la tensión del juicio.
09:00 | 07/07/2026
Caso Loan: declara un ex sospechoso ante el Tribunal
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11:01 | 06/07/2026
Caso Loan: qué dejaron las declaraciones de los familiares
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan.
10:36 | 05/07/2026
Caso Loan: crece la expectativa del juicio tras la declaración de los familiares
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan.
12:20 | 03/07/2026
"Laudelina plantó el botín": la fiscal del caso Loan apunta a la tía
La última jornada del juicio por la desaparición de Loan se caracterizó por testimonios que reforzaron la hipótesis de la Fiscalía sobre un presunto intento de encubrimiento.
10:30 | 03/07/2026
Caso Loan: cómo sigue el juicio después de la declaración de los familiares
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.
13:09 | 02/07/2026
Juicio por Loan: las fuertes declaraciones de la abuela Catalina contra Benítez
La abuela Catalina declaró en la séptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan. Aseguró que Caillava le comentó que "se había perdido una criatura", criticó a Benítez y lo señaló como autor de la falsa versión del accidente.
08:46 | 02/07/2026
Caso Loan: se esperan tres testimonios claves para este jueves
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.
15:36 | 01/07/2026
"¿Querés negociar por Loan?": el extorsivo mensaje que recibió un hermano del nene
El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continúa hoy en Corrientes con la declaración de cinco hermanos del niño. Alfredo, otro de los hermanos, tuvo que interrumpir su testimonio por una crisis de llanto al recordar a su hermano menor.