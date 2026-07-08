"Cambió su remera cuando buscaba a Loan": la pista clave contra un detenido que puede poner en jaque el juicio

El juicio oral por la desaparición de Loan continúa este miércoles con la novena audiencia en Corrientes. De las declaraciones de Alfonso Benítez, el papá del imputado Antonio Benítez, y de las tías del niño, Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera, se desprendió hoy un aspecto clave.

Para la Justicia, hubo un cambio de vestimenta de Antonio Benítez durante la tarde del 13 de junio del 2024 en la que desapareció Loan, y ese dato constituye el sustento principal de la acusación en su contra. Sin embargo, el tratamiento de la prueba durante el juicio oral dejó expuestas inconsistencias en la identificación de la prenda que habría usado Benitez ese día.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que el acusado modificó su ropa después de la desaparición del niño y, en esa línea, valoraron varios de los testimonios obtenidos en el debate para respaldar esa reconstrucción de los hechos.

Los testigos que advirtieron el cambio de la remera

Uno de los testimonios valorados por la fiscalía es el de Lidia Noguera, quien durante la instrucción declaró que le llamó la atención ver a Antonio Benítez sin remera mientras participaba de la búsqueda de Loan. Esa observación se sumó a otros relatos que describieron una secuencia en la que el acusado primero fue visto con una remera oscura, después en lomo y, posteriormente, con otra remera limpia.

En la declaración de Alfonso Benítez, el padre del imputado, el hombre aseguró que su hijo llevaba "una remera color azul medio negruzco" ese día. A continuación, desde el tribunal le exhibieron una remera secuestrada durante la investigación para que la identificara.

Fue entonces que Antonio Benítez interrumpió la declaración para advertirle a su abogado que esa no era la remera que le habían secuestrado, ya que la exhibida tenía un dibujo. El letrado cuestionó entonces la forma en que la prueba fue incorporada al debate oral y habló de una "desprolijidad de la instrucción".

La remera de Benítez

Al señalar que la prenda no estaba correctamente identificada el debate dejó al descubierto una de las dificultades más burdas de la investigación: algunas de las prendas que, según los testigos, habría utilizado Benítez el día de la desaparición nunca fueron encontradas.

En la declaración de Gabina Noguera también se generó una confusión en el mismo sentido. La tía de Loan afirmó que nunca le habían pedido buscar ropa para Benítez, aunque después, tras la lectura de una declaración previa, recordó una orden vinculada a prendas. Finalmente aclaró que la ropa que fue a buscar correspondía a Loan y estaba destinada al trabajo de los perros rastreadores, no así al imputado.

Más adelante, al observar fotos del almuerzo en la casa de la abuela Catalina antes de la desaparición de Loan, Gabina identificó a Antonio Benítez junto a Daniel "Fierrito" Ramírez, pero dijo no recordar si la remera que vestía en esas imágenes era la misma que llevaba al día siguiente en la comisaría.