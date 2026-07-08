3 cortes de pelo para mujeres de 50 y 60 años: modernos, frescos y elegantes.

A partir de los 50 y 60 años, elegir un corte de pelo para mujer que sea favorecedor, rejuvenecedor, que te ilumine las facciones y que a la vez sea moderno, puede ser un poco desafiante. Al día de hoy, los cortes para estas edades no se limitan al cabello corto necesariamente y hay muchas opciones que los estilistas recomiendan.

Uno de los grandes desafíos de elegir un corte a partir de los 50 es que, debido a la menopausia y los cambios hormonales, el cabello pierde densidad, volumen o cambie su textura, por lo que elegir un buen corte puede marcar una gran diferencia. Lejos de buscar un efecto "antiage" artificial, las tendencias de 2026 apuntan a cortes que potencian el movimiento, respetan la textura natural y ayudan a que el cabello luzca más saludable.

Según explicó el estilista Neale Rodger a Harper’s Bazaar US, cada vez más mujeres priorizan cortes que transmitan confianza y resulten sencillos de llevar en el día a día. La idea es verse bien sin que el cabello se convierta en una tarea de tiempo completo. Por esta razón, el experto recomienda tres cortes de cabello en particular.

3 cortes de pelo para mujeres a partir de los 50 o 60 años

1. Bob texturizado: el clásico que gana naturalidad

El bob sigue siendo uno de los cortes más vigentes, aunque en 2026 se aleja de las versiones perfectamente pulidas y geométricas. La tendencia apunta a acabados más relajados, con textura y movimiento. Esta variante resulta ideal para quienes buscan una melena con apariencia de mayor volumen, especialmente si el cabello es fino o perdió densidad con el paso de los años. Además, suaviza las facciones y aporta un aire moderno sin necesidad de un cambio drástico.

3 cortes de cabello para mujeres de 50 y 60 años.

2. Melena midi con capas: volumen sin perder longitud

La melena a la altura de los hombros continúa consolidándose como una de las opciones más versátiles. El secreto está en las capas estratégicas, que aportan movimiento y evitan que el cabello se vea pesado o sin forma. Es una alternativa perfecta para quienes prefieren conservar cierta longitud, pero quieren actualizar su imagen. Además, las capas generan un efecto visual de mayor cuerpo, algo especialmente valorado cuando el cabello comienza a afinarse.

3 cortes de cabello para mujeres de 50 y 60 años.

3. Melena larga con flequillo: romper el mito de la edad

Las tendencias actuales demuestran que no existe una edad límite para llevar el cabello largo. Cada vez más mujeres optan por conservar su melena y adaptarla mediante pequeños ajustes que la vuelven más actual. Las capas suaves y los flequillos ligeros son los recursos más utilizados para aportar movimiento y evitar que el pelo se vea plano. El resultado es una imagen fresca y sofisticada que demuestra que la longitud del cabello depende más del gusto personal que de la edad.