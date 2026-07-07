Cuántos penales erró Messi en su carrera: así le fue en la Selección Argentina y sus equipos

Los penales errados de Lionel Messi en su carrera.

Lionel Messi volvió a captar la atención en el Mundial 2026. Esta vez, el crack de la Selección Argentina fue noticia por el penal que falló "La Pulga" en pleno partido ante Egipto por los 8vos de final. El error del astro obligó a repasar los números y las estadísticas de toda su trayectoria en tiros por esa vía. Contando este remate en la Copa del Mundo, el rosarino alcanzó la cifra de 34 penales errados a lo largo de su carrera, teniendo en cuenta tiempo reglamentario oficiales y amistosos, sin contar tandas de definición.

La mayor cantidad de penales errados ocurrió durante su etapa en el Barcelona, donde dejó su registro más amplio con un total de 25 ejecuciones falladas en torneos locales e internacionales. En la Selección Argentina, en tanto, Messi acumula 7 penales fallados en los 90 minutos reglamentarios, incluyendo tres de ellos en Copas del Mundo (Islandia en 2018, Polonia en 2022 y Austria en la fase de grupos de la cita actual) y el reciente impacto fallido frente a Egipto.

De hecho, su paso por el Paris Saint-Germain también sumó a la estadística negativa, registrando 1 solo penal fallado, el cual fue contenido por Thibaut Courtois en la UEFA Champions League de 2022. Apenas un rato más tarde de su desembarco en Estados Unidos, el capitán también conoció el error con el Inter Miami: falló 1 penal tras picar la pelota al estilo Panenka frente al Charlotte FC. De esta manera, el desglose numérico de sus 34 fallos se completa de forma matemática: 25 en Barcelona, 7 en la Selección Argentina, 1 en el PSG y 1 en el Inter Miami.

Cuántos penales erró Lionel Messi en su carrera

Selección Argentina: 7 penales fallados en tiempo reglamentario (4 de ellos en Mundiales)

Rusia 2018 vs Islandia, Fase de Grupos, 16/06/2018; Portero: Hannes Thor Halldorson

Qatar 2022 vs Polonia, Fase de Grupos, 30/11/2022; Portero: Wojciech Szczesny

Mundial 2026 vs Austria, Fase de Grupos, 22/06/2026; Portero: Alexander Schlager

Mundial 2026 vs Egipto, Octavos de Final, 22/06/2026; Portero: Mostafa Shobeir

Barcelona: 25 penales fallados en tiempo reglamentario.

PSG: 1 penal fallado en tiempo reglamentario.

Inter Miami: 1 penal fallado en tiempo reglamentario.

El penal errado de Messi vs. Egipto en el Mundial 2026

Cuántos goles de penal hizo Lionel Messi en su carrera