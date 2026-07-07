¿Qué edad tendrá Lionel Messi en el Mundial 2030? Qué dijo sobre jugarlo con la Selección Argentina

Lionel Messi en el Mundial 2026.

Lionel Messi sigue escribiendo capítulos inéditos en la historia del fútbol. Mientras lidera a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y continúa batiendo récords, una pregunta comienza a tomar fuerzas: ¿podrá llegar también a la Copa del Mundo de 2030? Hace tiempo que se habla sobre la posible despedida del astro rosarino, pero el jugador vuelve a demostrar que se encuentra vigente y se siente en buenas condiciones para poder rendir en la combinado albiceleste.

Y aunque durante años se especuló con que Qatar 2022 sería su despedida de los mundiales, el capitán argentino volvió a sorprender con su vigencia y dejó abierta una puerta que parecía impensada. Sus recientes declaraciones alimentaron la ilusión de verlo disputar un séptimo mundial, una marca que ampliaría aún más un legado difícil de igualar. Vale recordar que en 2026 rompió el record de presencias, al alcanzar seis junto a Cristiano Ronaldo y "Memo" Ochoa.

Qué edad tendrá Lionel Messi en el Mundial 2030

Si finalmente forma parte de la Copa del Mundo de 2030, Lionel Messi tendrá 43 años. Nacido el 24 de junio de 1987, el rosarino llegará a esa cita con una edad poco habitual para un futbolista de campo, especialmente en la máxima competencia del fútbol internacional. Hasta ahora el arquero egipcio Essam El-Hadary es el jugador más viejo en jugar un Mundial.

La "Pulga" disputó un partido con la selección de Egipto en la Copa del Mundo de Rusia 2018 frente a Arabia Saudita, cuando tenía exactamente 45 años y 161 días. Lo sigue el colombiano ex Independiente Faryd Mondragón, con 43 años, mientras que el camerunés Roger Milla es el jugador de campo más viejo en disputar la Copa del Mundo, con 42 años en 1994.

Lionel Messi con la Selección Argentina.

Qué dijo Messi sobre la chance de jugar el Mundial 2030

Consultado sobre cuánto tiempo más piensa seguir jugando, el capitán argentino evitó ponerle una fecha a su retiro y aseguró que su continuidad dependerá exclusivamente de cómo se sienta desde lo físico. "Sí, sí... voy a seguir por un tiempo, mientras pueda aportar, me sienta bien físicamente y ayude a mis compañeros... seguiré jugando", afirmó durante una charla con la prensa internacional.

La gran incógnita llegó inmediatamente después, cuando le preguntaron si contempla disputar el Mundial 2030, que se desarrollará principalmente en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Sudamérica. Lejos de descartar esa posibilidad, Messi respondió con cautela y dejó el interrogante abierto. "No lo sé. La verdad es que no estoy pensando en eso ahora mismo. Se ve un poco lejos... pero, como dije, voy viviendo el día a día y estoy enfocado en el presente", expresó el capitán de la Albiceleste, sin cerrar definitivamente la puerta a una nueva participación mundialista.