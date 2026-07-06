Presidente electo de Colombia nombra a militar retirado como ministro de Defensa

FOTO DE ARCHIVO. Soldados colombianos posan dentro de vehículos militares 8x8 que se exhiben en una base del ejército en Buenavista

El ​presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, designó el lunes al general retirado Jorge Eduardo Mora como futuro ministro de ‌Defensa, con la misión de ‌recuperar la seguridad del país, contener la expansión de los grupos armados ilegales y combatir el narcotráfico, la minería ilícita y la violencia.

Con 36 años de servicio en el Ejército Nacional, Mora es experto en gestión y planificación estratégica, resolución de conflictos y dirección de operaciones en zonas neurálgicas.

El oficial retirado alcanzó el grado de mayor general ​y su salida de ⁠la institución se produjo en el marco de la profunda ‌renovación de la cúpula militar y policial ordenada a ⁠inicios del Gobierno del saliente presidente Gustavo ⁠Petro, en 2022.

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"Llega al Ministerio con un conocimiento de primera mano de la geografía nacional y de los problemas que enfrentan los colombianos en ⁠materia de seguridad", precisó un comunicado de la oficina de ​comunicaciones del presidente electo.

El designado ministro de Defensa ‌fue absuelto en una investigación por ‌acusaciones de presuntas irregularidades en el trámite de viáticos en la ⁠unidad de las Fuerzas Especiales.

De La Espriella, un político de derecha que venció por un estrecho margen al candidato de izquierda Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, deberá ​enfrentar retos de ‌seguridad en medio de la persistente actividad de grupos criminales en varias zonas del país.

Mora asumirá una de las carteras más sensibles del gobierno, desde la cual deberá dirigir la política de defensa, coordinar a las Fuerzas Militares y la ⁠Policía Nacional y enfrentar el deterioro de la seguridad, que ha sido motivo de preocupación para empresarios, autoridades locales y sectores políticos.

El presidente electo ha prometido fortalecer la seguridad, recuperar el control territorial y endurecer la ofensiva contra las organizaciones criminales, en contraste con la política de diálogo impulsada por el saliente presidente Petro con varios grupos armados.

El próximo mandatario anunció ‌que, bajo su administración, Colombia ingresará al Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad hemisférica impulsada por el Gobierno de Donald Trump como una alianza de países del continente para coordinar acciones contra el narcotráfico, los cárteles, el crimen organizado transnacional y la migración irregular.

De La Espriella ‌se impuso en una cerrada elección que reflejó la fuerte polarización política del país sudamericano de 53 millones de habitantes, golpeado por un conflicto interno de seis ‌décadas que ha ⁠dejado más de 450.000 muertos.

El Gobierno de De La Espriella asumirá el poder el próximo 7 de agosto, ​después de que el presidente electo anunciara la ruptura de los diálogos de paz con todos los grupos armados ilegales, a los que pidió someterse a la justicia.

Con información de Reuters