Tras 11 días detenido, el joven campesino recuperó su libertad y volvió a Jujuy con su familia

Liberaron a Franco Oscari. (Foto: El Submarino Jujuy).

Tras permanecer once días detenido por presuntas amenazas por redes sociales contra la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la Justicia federal dispuso el procesamiento sin prisión preventiva y la inmediata liberación de Franco Matías Javier Oscari, el joven campesino de 24 años integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI Vía Campesina).

Oscari abandonó la delegación local de la Policía Federal y se trasladó al paraje Las Goteras, ubicado en la zona rural de Palma Sola, luego de un periplo de traslados interprovinciales que había generado el reclamo de diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

Los hechos denunciados ocurrieron durante la madrugada del martes 23 de junio. El juez Ariel Lijo, cuestionado muchas veces por “dormir” causas en los tribunales de Comodoro Py, actuó de manera veloz para aprehender al campesino. Durante varios días, lo sometió a una serie de traslados, sin informar a sus defensoras ni a su familia, con lo que estuvo horas en calidad de desaparecido hasta que se pudo establecer que estaba en Tucumán. Más tarde, luego de que las defensoras se opusieran formalmente al traslado, el joven fue llevado a la Delegación Salta de la Policía Federal.

Para mantener la libertad ambulatoria durante el desarrollo del proceso penal, la resolución judicial estableció un embargo sobre sus bienes y dinero por un monto de 700.000 pesos. Según detalló el medio El Submarino de Jujuy, se fijaron pautas de conducta bajo términos del Código Procesal Penal Federal, que incluyen la prohibición de salir del país sin autorización previa y la obligación de presentarse del 1 al 5 de cada mes ante la Unidad Operativa Federal de Jujuy para firmar el acta correspondiente. En caso de requerir salir de los límites de la provincia, el imputado deberá informarlo formalmente ante el tribunal.

La defensa técnica, a cargo de la abogada María José Castillo, detalló que la decisión del juez se dio de forma directa sin esperar la resolución de los recursos que se encontraban pendientes en la Cámara de Apelaciones. El equipo legal anticipó que avanzará con las apelaciones correspondientes contra el procesamiento dictado, con la meta de conseguir el sobreseimiento definitivo y asegurar que la tramitación de la causa quede radicada ante un juez natural dentro del territorio jujeño.

Cuestionamientos contra la detención de Franco Oscari en Jujuy

El Movimiento Nacional Campesino Indígena señaló que la detención de Franco se produjo en un momento "de larga conflictividad territorial que atraviesa la familia Zenteno Palma y otras familias campesinas de Las Goteras, quienes desde hace años sostienen reclamos vinculados a la permanencia en sus territorios, el acceso a la tierra y la defensa de sus medios de vida”.

La defensa del joven también cuestionó la acusación. “A Franco se le atribuye un mensaje enviado por Facebook en abril, pero eso deberá probarse. El teléfono secuestrado está siendo peritado y él había perdido otros celulares anteriormente”, explicó la abogada Samantha Delgado a medios locales.

“Además, aun si ese mensaje hubiera existido, el delito no se configura. Para que haya una amenaza penalmente relevante debe existir una posibilidad real de concretarla, algo que no surge de Franco. En la propia resolución del juez Lijo se describe a Franco como un trabajador rural. No existían las condiciones de tiempo, modo y lugar para que pudiera concretarse una amenaza”, agregó.