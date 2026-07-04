La Justicia obliga a Adorni a avisar a la fiscalía antes de salir del país

El exjefe de Gabinete deberá pedir autorización para viajar al extranjero.

En una decisión que compromete aún más la situación judicial de Manuel Adorni, la Justicia Federal impuso restricciones a la movilidad del exjefe de Gabinete. Ante el pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo dispuso que el exvocero deba dar aviso a la fiscalía ante eventuales viajes al exterior para que esa institución evalúe si están dadas las condiciones para que salga del país. Adorni está siendo investigado en una causa donde se lo acusa de presunto enriquecimiento ilícito.

Según indicaron fuentes judiciales a El Destape, la medida restrictiva obliga a Adorni a solicitar una autorización expresa del fiscal Pollicita cada vez que pretenda cruzar la frontera. De esta manera, el exministro coordinador y vocero presidencial tendrá que someterse a un mecanismo de salidas controladas por la Justicia.

Los rumores sobre un posible traslado a Punta del Este o Montevideo, que circulaban con fuerza en los tribunales de Comodoro Py, terminaron por convencer a la fiscalía de la necesidad de limitar sus movimientos antes de un llamado a indagatoria que se considera inminente.

La sombra del dinero en negro y los audios comprometedores

El núcleo de la investigación se centra en la declaración del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas estructurales en la vivienda que Adorni posee en el Country Indio Cuá, Exaltación de la Cruz. Tabar confesó ante la justicia haber recibido la suma de 245 mil dólares en efectivo por sus servicios, una cifra que difícilmente el exfuncionario pueda justificar con sus ingresos declarados.

Para colmo, la entrega del teléfono celular del constructor reveló intentos de manipulación por parte del propio Adorni. En uno de los mensajes de audio filtrados, Adorni intentó coordinar un encuentro previo a la audiencia judicial para "tranquilizar" al testigo: "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame... Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos".

Esta frase, especialmente el "como hice con todos", enciende las alarmas sobre la sistematicidad de estas prácticas dentro del entorno presidencial.

Además de la fastuosa remodelación en Indio Cuá, la justicia pone la lupa sobre una extensa lista de propiedades, que incluye departamentos en Parque Chacabuco, Caballito y La Plata, así como el uso irregular de tarjetas de crédito pertenecientes a sus subalternas en la Casa Rosada para solventar gastos corrientes.

Mientras el gobierno de Milei intenta "dar vuelta la página" y retomar la iniciativa política con nuevos nombramientos y su propia agenda legislativa, el escándalo de su ex vocero estrella sitúa a la gestión libertaria en el mismo lugar que la vieja política que tanto prometen combatir.