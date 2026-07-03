Tras la salida de Adorni, la mitad de la población cree que habrá otro caso de corrupción

Luego de la renuncia de Manuel Adorni tras meses de estar envuelto en un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito, un nuevo estudio de una consultora privada reveló que el 54% de los argentinos cree que habrá otro caso de corrupción en el Gobierno en los próximos 6 meses. Además, el 51,5% considera que causa "un impacto grave que pone en riesgo la credibilidad de la gestión" de Javier Milei.

La consultora Latam Pulse Argentina realizó una encuesta entre el 26 y el 30 de junio, días en los que el caso de Adorni alcanzó su pico máximo de tensión hasta que presentó su carta de renuncia el sábado pasado por la tarde. Fueron consultadas 2.202 personas mayores de edad de distintas partes del país.

"¿Qué tan probable es que Argentina enfrente los siguientes riesgos o desafíos en los próximos 6 meses?", preguntó el estudio. En respuesta, el 54% dijo que es "muy probable" que se conozcan nuevas "revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción" en el próximo semestre, muy por encima de otros temas como inseguridad o huelgas.

Por otro lado, el estudio indagó sobre la percepción de irregularidades del caso del exjefe de Gabinete, investigado desde marzo por la Justicia federal por el incremento de su patrimonio desde que se convirtió en funcionario de Milei. En concreto, la mayoría cree que tiene impacto en la gestión libertaria: un 51,5% considera que tiene "un impacto grave que pone en riesgo la credibilidad de la gestión.

A su vez, el 64,4% de los encuestados también respondieron que la cuestión Adorni es "un caso grave de corrupción que debe investigarse a fondo", muy superior al 19,4% que se inclinó por considerarlo "un tema politizado para desgastar al gobierno" de Milei.

La desaprobación del Gobierno

Entre otros tópicos, la consultora también preguntó por la aprobación de los argentinos a la gestión mileísta. "¿Apruebas o desapruebas el desempeño del presidente Javier Milei?", consultó Latam Pulse. La respuesta fue contundente: el 58,2% dijo desaprobar las políticas del Gobierno, por encima del 39,7% que dijo aprobarlo. Solo un pequeño margen del 2,1% de los encuestados manifestó no saber su posición.

La anterior encuesta realizada por la misma consultora el mes pasado había arrojado una desaprobación del 58% y una aprobación del 40%.