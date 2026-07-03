Qué idioma se habla en Cabo Verde y cantidad de habitantes que tiene

Población de Cabo Verde celebra gol de su selección. (Crédito de foto: EFE)

Este viernes 3 de julio, los ojos del mundo del fútbol se posarán sobre un cruce imperdible en la fase eliminatoria del Mundial 2026: Argentina se enfrentará a la gran sorpresa del certamen, Cabo Verde. Más allá del terreno de juego, este archipiélago compuesto por diez islas volcánicas en el océano Atlántico se presenta como uno de los territorios culturalmente más ricos y singulares del planeta. Su identidad criolla es el resultado de un histórico punto de encuentro entre Europa y África, una fusión única que se manifiesta con fuerza en sus costumbres, sus expresiones artísticas y su apasionante estilo de vida.

Idiomas nacionales de Cabo Verde

El idioma oficial de Cabo Verde es el portugués, utilizado principalmente en la educación, la administración pública y los medios de comunicación. Sin embargo, en la cotidianeidad y en la intimidad de los hogares, el auténtico idioma nacional es el criollo caboverdiano (kriolu). Este idioma es una lengua criolla de base portuguesa con una fuerte influencia de lenguas africanas occidentales. Su nacimiento y desarrollo histórico se remontan a la época de la colonización en el siglo XV, cuando las islas se convirtieron en un centro del comercio de esclavos; la necesidad de comunicación entre los colonizadores europeos y las diversas poblaciones africanas dio vida a este dialecto que hoy es el mayor símbolo de su resistencia e identidad.

Selección de fútbol masculino de Cabo Verde.

Distribución y concentración de su población

Cabo Verde cuenta con una población total estimada que ronda los 560,000 habitantes. Curiosamente, debido a los flujos migratorios históricos causados por las sequías y la búsqueda de oportunidades, hay más caboverdianos viviendo en el extranjero que en las propias islas. Dentro del territorio nacional, la mayor parte de la población se concentra en áreas urbanas específicas. La capital, Praia, ubicada en la isla de Santiago, es la urbe más grande y el principal motor económico y político, albergando a más de un tercio de los habitantes del país. El otro gran núcleo poblacional y cultural es Mindelo, situado en la isla de São Vicente, reconocido por su vibrante puerto y su ambiente artístico.

El fenómeno de los Tiburones Azules

En el plano deportivo, la selección africana se está ganando la admiración global en el Mundial 2026. Los denominados "Tiburones Azules" se han convertido en la sensación del torneo gracias a un nivel de juego colectivo formidable y, muy especialmente, a las descomunales actuaciones de su experimentado arquero y capitán, Vozinha. El arquero se ha transformado en una muralla infranqueable en la fase de grupos, conteniendo a potencias mundiales con reflejos felinos y un liderazgo inquebrantable. Con un fútbol ordenado y el carisma de su portero estrella, Cabo Verde busca este viernes escribir la página más gloriosa de su historia.