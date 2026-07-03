Denuncian a alumnos por difundir fotos íntimas falsas de compañeras hechas con IA: los comunicados

La utilización de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para crear imágenes íntimas, falsas y sin consentimiento, volvió a ser una problemática dentro y fuera de las escuelas. En los últimos días, trascendieron casos con características similares en el Colegio Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini y el Instituto Carlos Pellegrini de San Miguel de Tucumán, donde alumnas denunciaron haber sido víctimas de la difusión de fotos manipuladas, compartidas en grupos de Telegram y WhatsApp.

Los hechos dejan a la vista una misma problemática: el uso de la tecnología en la edición de imágenes para vulnerar la intimidad de las adolescentes y la creación de redes de circulación de ese material en entornos digitales.

El comunicado de las estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires

La Comisión de Géneros del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires denunció la existencia de un grupo de WhatsApp integrado, en su gran mayoría, por alumnos del colegio Carlos Pellegrini aunque también del propio Nacional, donde se compartían y comercializaban fotos y videos de compañeras, reales y editados con inteligencia artificial, sin su consentimiento.

A través de un comunicado, las mujeres del Centro expresaron su máximo repudio y exigieron a las autoridades que no se las obligue "a convivir en el día a día con quienes forman parte de estos círculos y han puntualmente participado de la vulneración de la intimidad de chicas de nuestro y otros colegios". También llamaron a denunciar la difusión de ese material y cuestionaron la naturalización de las conductas vinculadas a la violencia de género.

Además pidieron fortalecer las discusiones sobre consentimiento, privacidad y respeto por la autonomía de las mujeres. En el comunicado también se pidió acompañamiento para las estudiantes afectadas y se reclamó a las autoridades que investiguen los hechos con seriedad. "La responsabilidad de dar respuesta y cuidar no puede recaer únicamente en la comunidad estudiantil", cerraron.

El Pellegrini de Tucumán: tras una denuncia penal identificaron a tres alumnos

En el Instituto Carlos Pellegrini de San Miguel de Tucumán se denunció una situación similar. Según información de Tendencia de Noticias, la madre de una estudiante presentó una denuncia acompañada por otras familias, después de que varias adolescentes descubrieran imágenes falsas en las que aparecían desnudas o en situaciones de índole sexual, generadas con IA.

Según la denuncia, las fotos fueron difundidas a través de Telegram. Tres alumnos de tercer año fueron identificados como los presuntos responsables, pero las familias sospechan que los autores podrían haber sido más.

El impacto entre las estudiantes fue inmediato. Sus padres expresaron que se encuentran profundamente afectadas por la difusión de las imágenes falsas y la incertidumbre sobre el alcance que pudieron tener.

Los entornos de las chicas afectadas también sospechan que habría otras víctimas. A través de los grupos de WhatsApp del colegio comenzaron a circular mensajes para incentivar a que hablen y puedan realizar otras denuncias.