Cómo encontrar la papelera secreta de WhatsApp para recuperar gigas de memoria

Fuente: Los Andes.

La mayoría de los usuarios que se quejan de que WhatsApp "pesa demasiado" no saben que existe esta herramienta. A medida que pasan los meses, la app acumula archivos descargados automáticamente, audios escuchados una sola vez y documentos que nadie volvió a abrir. Todo eso sigue ocupando memoria interna aunque la conversación ya no esté activa. La sección de Administración de almacenamiento actúa como una papelera intermedia donde ese contenido se apila hasta que alguien decide qué hacer con él.

Cómo acceder paso a paso

El recorrido es el mismo en Android e iPhone:

Abrir WhatsApp. Ir a Ajustes. Tocar Almacenamiento y datos y luego Administración de almacenamiento. Ir al apartado Revisa y elimina elementos. Tocar Seleccionar, elegir los archivos que no se necesitan y tocar el ícono de la papelera.

Los archivos que más espacio suelen ocupar son los videos de grupos, seguidos de los GIFs y los audios largos. WhatsApp los ordena por peso para facilitar la limpieza.

Por qué se acumula tanto contenido sin que uno lo note

El problema principal es la descarga automática. Por defecto, WhatsApp descarga en el dispositivo todas las fotos, videos y audios que llegan a los chats, incluso los de grupos con decenas de integrantes. Con el tiempo, esa acumulación puede llegar a varios gigabytes. Los chats de grupos son los principales culpables: generan un flujo constante de contenido que se descarga sin que nadie lo pida explícitamente.

Otras formas de liberar espacio en WhatsApp

Si después de vaciar la Administración de almacenamiento el espacio sigue escaso, hay otros ajustes que ayudan. Desactivar la descarga automática desde Ajustes → Almacenamiento y datos evita que el problema vuelva a crecer. También conviene revisar si los respaldos de conversaciones están incluyendo archivos multimedia, ya que eso duplica el espacio ocupado en la nube y, en algunos casos, también en el dispositivo. Vaciar la caché de la app desde los ajustes del sistema operativo es otra opción rápida para liberar espacio sin borrar conversaciones.