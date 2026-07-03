Himno de Cabo Verde, el rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cómo es

Selección de Cabo Verde canta himno nacional de su país. (Crédito de foto: Federación Caboverdiana de Fútbol)

La Copa del Mundo 2026 de la FIFA ha entregado sorpresas y momentos históricos en su nueva fase de eliminación directa. En el marco de los 16avos de final, Argentina, que viene demostrando un nivel sólido, se enfrentará en el Hard Rock Stadium de Miami contra la gran revelación del torneo: Cabo Verde. El combinado africano avanza en el Mundial, postergando a selecciones de renombre y ganándose el respeto de las hinchadas de fútbol. Este inédito cruce mundialista no solo representa noventa minutos de máxima tensión deportiva, sino también una oportunidad ideal para descubrir la profunda riqueza cultural de su país.

Cântico da Liberdade: la voz de la soberanía

Cuando los equipos salgan a la cancha, los fanáticos del Mundial escucharán las estrofas del "Cântico da Liberdade" (Canto de la Libertad), el himno nacional de Cabo Verde, escrito en portugués. Adoptado formalmente el 26 de mayo de 1996 tras una reforma constitucional que consolidó el multipartidarismo, este símbolo patrio cuenta con la composición musical de Adalberto Higino Tavares Silva y la emotiva letra escrita por Amilcar Spencer Lopes.

Su nacimiento reemplazó a "Esta É a Nossa Pátria Bem Amada", un himno histórico que compartían originalmente con Guinea-Bissau debido al proyecto conjunto de unificación política que mantuvieron tras independizarse de Portugal. Sus versos actuales, que abren con un conmovedor "Canta, hermano / Canta, mi hermano / Que la libertad es himno", celebran la resistencia de su gente y comparan su inquebrantable esperanza con el tamaño del inmenso océano Atlántico que abraza a las islas.

Cabo Verde, un país africano conformado por islas.

El latido cultural de Cabo Verde

Además de los símbolos formales, Cabo Verde se define a través de una inagotable herencia musical y sus expresiones populares, las cuales constituyen el motor de su sociedad. Con raíces que fusionan tradiciones africanas y portuguesas, la cultura caboverdiana encuentra en los cánticos tradicionales un canal fundamental de expresión. Géneros icónicos como la morna: un canto melancólico popularizado mundialmente por la legendaria Cesária Évora, la alegre coladeira y el enérgico ritmo del funaná reflejan la diversidad del pueblo criollo.

Esta noche, mientras compiten contra el campeón del mundo, los apasionados fanáticos de los "Tiburones Azules" trasladarán esa inmensa riqueza musical desde las tribunas, demostrando que su debut en las fases decisivas de un Mundial es una fiesta que trasciende por completo lo deportivo.

La cultura musical de este país queda bien plasmada en el Cântico da Liberdade, que refleja la identidad de la nación africana que hoy compite en el torneo de fútbol más importante.