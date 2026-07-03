Camisetas de la selección de Noruega se agotan antes de partido con Brasil en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Irak vs. Noruega

Sentada junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mientras su selección vencía ‌a Costa de Marfil ‌en el Mundial el martes, la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, lucía la prenda de moda del verano boreal en su país: la camiseta roja de la selección.

Klaveness llevaba la camiseta debajo de la chaqueta mientras ​veía cómo el ⁠gol de última hora de Erling Haaland clasificaba ‌a Noruega al partido de octavos ⁠de final ante Brasil del ⁠domingo. Miles de aficionados en su país, en cambio, seguían luchando por conseguir la camiseta tras problemas ⁠con los envíos.

"Ha habido una demanda enorme ​de equipaciones y creo que todos ‌lo hemos notado", dijo Klaveness ‌tras la victoria. "Puede que el problema sea la ⁠demanda, que nos ha sorprendido, o la producción de las camisetas, tendremos que averiguarlo".

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La cadena noruega TV2 informó que las tiendas que tuvieron ​la suerte ‌de hacerse con las populares camisetas registraron largas colas, y que sus estanterías se vaciaban en cuestión de minutos gracias a los aficionados ansiosos por apoyar a su ⁠selección, que participa en su primer Mundial desde 1998.

"Es una demanda totalmente alucinante, es lo más increíble que he visto nunca, es fantástico", dijo a TV2 Anders Lilleberg, gerente de una tienda de deportes de Oslo.

"Es una pena no poder ofrecer una camiseta de ‌Noruega a todo el que la quiera. Al fin y al cabo, queremos ofrecer tantos artículos de fútbol como sea posible que nuestros clientes deseen. Pero solo se pueden vender las que tenemos".

Noruega lució la ‌camiseta roja contra Irak y Francia en el Mundial, una equipación blanca frente a Costa de Marfil y ‌una camiseta ⁠negra con Senegal.

Con Haaland comandando la delantera, también hay una enorme demanda fuera ​del país.

"Es un problema de lujo, pero un problema de lujo que tenemos que resolver", dijo Klaveness.

(Redacción de Philip O'Connor; Editado en español por Daniela Desantis)