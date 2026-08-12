Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 12 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 9 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 12 de agosto
El dólar MEP se actualiza este miércoles 12 de agosto con una variación positiva de 0,20%: la compra se ubica en $1522,22 y la venta en $1525,07, en un contexto en el que el mercado de bonos acompaña el movimiento y los operadores siguen de cerca la evolución de los precios.
Hace 24 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 12 de agosto
En una actualización normal, el dólar oficial que opera el Banco Nación cotiza este miércoles 12 de agosto a $1465 para la compra y $1515 para la venta, con una variación de -0,33%. La referencia bancaria refleja el valor vigente para las operaciones del día en la entidad estatal.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 12 de agosto
En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este miércoles 12 de agosto a $1530 para la compra y $1550 para la venta. La cotización presenta una variación de 0,98%, mientras la divisa paralela mantiene demanda sostenida en el circuito no oficial.
Hace 6 horas
El Gobierno enfrenta el desafío de renovar deuda con mayor presión sobre el dólar
El primer test de agosto es por un bajo volumen, unos 4,5 billones de pesos del vencimiento de una Lecap, pero se da en un clima financiero menos favorable, con mayor presión sobre el dólar y la desconfianza del mercado por el manejo poco claro de las estadísticas. Es récord el costo de sacar dólares del país.
Hace 9 horas
Qué valor puede alcanzar el dólar el viernes
El Banco Central actualizó los valores del esquema de bandas cambiarias. El techo del corredor continuará subiendo durante esta semana y superará los $1.800.
Valor máximo del dólar según BCRA
Hace 21 horas
El dólar blue cerró cerca de su récord histórico mientras el oficial finalizó a la baja
La divisa en el mercado paralelo volvió a subir, mientras que el oficial operó a la baja.
19:20 | 10/08/2026
Fuga de divisas: salieron casi tres dólares por cada uno que compró el Central en reservas
Un informe bonaerense advierte que ingresaron US$82.200 millones desde 2023, pero el BCRA solo acumuló US$21.800 millones.
16:08 | 10/08/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial se posiciona como la alternativa más barata al inicio de la segunda semana de agosto, a $1.520. Qué opciones existen para comprar divisas y cómo funciona la operatoria del dólar MEP.
A cuánto cotiza el dólar este lunes
07:03 | 10/08/2026
Pese a que el dólar oficial no ofreció cambios, subieron todos los paralelos
El dólar oficial se mantuvo estable pero subieron en los mercados financieros.
12:32 | 09/08/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
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18:41 | 07/08/2026
El crédito vuelve a crecer y el endeudamiento en dólares gana participación en la economía
Los préstamos al sector privado aumentaron en términos reales durante julio, mientras el crédito total llegó al 12,5% del PIB, impulsado también por los préstamos en dólares.
Según el Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los préstamos en pesos al sector privado crecieron 1,2 por ciento en términos reales.
10:56 | 07/08/2026
Dólar: el mercado definió cuánto saldrá la divisa a fin de año
Las principales consultoras y bancos revelaron sus estimaciones en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central.
06:55 | 07/08/2026
Sin cambios en el dólar oficial, subieron los financiero y bajó el blue
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:39 | 06/08/2026
Con el modelo peruano como horizonte, el BCRA anticipa mayor apreciación del dólar
El Banco Central explicó este jueves la maniobra financiera que incrementó los depósitos en dólares del Tesoro nacional. Anticipó que seguirá la apreciación cambiaria como estrategia para bajar la inflación y advirtió que no habrá ayuda ni para reactivar la actividad interna ni para las familias que enfrentan problemas de endeudamiento excesivo. El modelo de Perú, puesto como ejemplo.
07:08 | 06/08/2026
El dólar oficial cerró sin cambios y bajó el blue, mientras que subieron los financieros
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:41 | 05/08/2026
El dólar oficial vuelve a trepar y el mercado anticipa más presión a partir de agosto
El menor ingreso de divisas del agro, la mayor demanda de cobertura y el récord de salida de dólares por utilidades empiezan a reconfigurar el escenario cambiario en la segunda mitad del año