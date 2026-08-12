Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 12 de agosto

El Gobierno enfrenta el desafío de renovar deuda con mayor presión sobre el dólar

El primer test de agosto es por un bajo volumen, unos 4,5 billones de pesos del vencimiento de una Lecap, pero se da en un clima financiero menos favorable, con mayor presión sobre el dólar y la desconfianza del mercado por el manejo poco claro de las estadísticas. Es récord el costo de sacar dólares del país.