Domingo 9 de Agosto del 2026 Dom 9 Ago
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 12 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El panorama cambiario se mantiene bajo seguimiento constante, con el dólar oficial como referencia principal y los distintos dólares paralelos en el centro de la atención pública. En este sentido, la dinámica del mercado refleja la interacción entre las medidas oficiales y las expectativas de los agentes económicos, lo que genera un escenario de análisis permanente. Asimismo, la brecha cambiaria continúa siendo un indicador relevante para comprender el pulso de la economía.

Al mismo tiempo, los movimientos en el dólar blue, el contado con liquidación y el dólar MEP son observados minuto a minuto por inversores y operadores. Estos valores, aunque informales o alternativos, inciden en la percepción general sobre la estabilidad financiera y en las decisiones de cobertura. De este modo, el seguimiento de las distintas cotizaciones se convierte en una herramienta esencial para interpretar la coyuntura económica diaria. La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.

Hace 13 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El mercado cambiario permanece cerrado este domingo 9 de agosto, por lo que no hay operaciones vigentes; sin embargo, el dólar oficial mantiene como referencia de cara a la próxima rueda una cotización de $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación del 0,00%.

Hace 28 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El mercado cambiario permanece inactivo este domingo, 9 de agosto, por lo que el dólar blue no opera en vivo; como referencia de fin de semana, la cotización quedó en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Este domingo, el mercado cambiario permanece inactivo, pero el dólar CCL se referencia como valor de fin de semana. La cotización para la compra se ubica en $1576.8889, mientras que para la venta alcanza $1585.5181, lo que representa una variación del 0,87% respecto al último cierre. Los inversores esperan la reapertura del mercado para confirmar la tendencia.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Con el mercado cerrado este domingo, el balance del dólar MEP quedó fijado por la última rueda hábil de la semana. La divisa cerró el viernes con un valor de $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, con una variación de 0,25%. Así, el tipo de cambio financiero permanece estático durante el fin de semana, sin movimientos hasta la reapertura de las operaciones.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar oficial despidió la semana con una cotización de $1470 para la compra y $1520 para la venta. Este domingo, 9 de agosto, el mercado está cerrado y no hay operaciones, por lo que esos valores quedaron como referencia del cierre semanal. La variación fue de 0,00%, sin cambios respecto de la jornada anterior.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar blue cerró la semana este domingo 9 de agosto en un mercado sin operaciones por el fin de semana. El valor se mantuvo en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%. En la city no hubo actividad, por lo que la cotización quedó estable en esos niveles.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Durante el fin de semana, con el mercado cerrado, la cotización del dólar CCL se mantiene estática y quedó este domingo en $1576.8889 para la compra y en $1585.5181 para la venta, con una variación de 0,87%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Con el mercado cerrado por el fin de semana, el dólar MEP despidió la semana el viernes con una cotización de $1519,55 para la compra y $1523,19 para la venta, lo que implicó una variación del 0,25% respecto del cierre anterior.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Debido a que el mercado está cerrado durante el fin de semana, la cotización del dólar Oficial se mantiene estática este domingo 9 de agosto. De esta manera, el billete oficial se ofrece a $1470 para la compra y a $1520 para la venta, con una variación de 0,00%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar blue cerró la semana el viernes con un valor de $1505 para la compra y $1525 para la venta, lo que representó una variación de -0,33%. Este domingo, con el mercado cerrado, la cotización queda como referencia y la divisa informal mantiene los valores del último día hábil.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar CCL terminó la semana el viernes con una cotización de compra en $1576.8889 y una venta en $1585.5181, tras registrar una variación de 0,87%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, esa referencia quedó como el valor de cierre para este domingo, 9 de agosto, a la espera de la próxima rueda.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Este domingo el mercado cambiario permanece cerrado, por lo que las cotizaciones del dólar MEP corresponden a los valores de referencia de la última rueda hábil. Así, la moneda quedó en $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, con una variación de 0,25% respecto del cierre previo.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Durante este domingo, con el mercado financiero cerrado y sin operaciones en la city, el dólar oficial se mantiene estable: la punta compradora aparece en $1470 y la vendedora en $1520. De este modo, la cotización presenta una variación de 0,00%, reflejando el inicio del fin de semana sin movimientos en el tipo de cambio oficial.

Hace 3 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Este domingo, 9 de agosto, el mercado cambiario permanece inactivo, por lo que la cotización del dólar blue se informa como referencia del último cierre. La divisa paralela se mantiene en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar CCL despidió la semana con el mercado ya cerrado: la cotización final quedó en $1576.8889 para la compra y $1585.5181 para la venta, con una variación de 0,87%.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Durante el fin de semana, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar MEP se mantiene estable en $1519,55 para la compra y $1523,19 para la venta, con una variación de 0,25%.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El mercado cambiario está inactivo este domingo 9 de agosto, por lo que las cotizaciones de referencia corresponden al cierre de la semana. El dólar Oficial terminó la semana en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%.

Hace 4 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Este domingo 9 de agosto el mercado cambiario permanece cerrado, por lo que el dólar blue se toma como referencia con valores de $1505 para la compra y $1525 para la venta, lo que representa una variación de -0,33%.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El mercado cambiario está cerrado hoy, domingo 9 de agosto, y el dólar CCL se mantiene en $1576.8889 para la compra y $1585.5181 para la venta, con una variación de 0,87%.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar MEP despidió la semana con una cotización de $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, y cerró el viernes con una variación de 0,25%. Con el mercado ya cerrado, este domingo esos valores permanecen como referencia para los inversores.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar oficial terminó la semana en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%. Este domingo, 9 de agosto, el mercado está cerrado y la divisa permanece sin cambios en esos valores, luego de cerrar el viernes en esa cotización.

Hace 5 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar blue cerró la semana el viernes con un valor de $1505 para la compra y $1525 para la venta, lo que representó una variación de -0,33%. Como la actividad cambiaria permanece suspendida durante el fin de semana, esta cotización es la que queda como referencia para el domingo, 9 de agosto.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Con el mercado cerrado, la cotización del dólar CCL se mantiene estática durante el fin de semana: este domingo quedó en $1576.8889 para la compra y en $1585.5181 para la venta, con una variación del 0,87%.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar MEP despidió la semana con una cotización de $1519,55 para la compra y $1523,19 para la venta, lo que representó una variación de 0,25%. Este domingo, con el mercado cerrado, el tipo de cambio queda en esos niveles de referencia mientras los operadores aguardan la reapertura de las ruedas.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar oficial cerró el viernes en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%; de esa manera, la divisa terminó la semana sin cambios y este domingo 9 de agosto, con el mercado cerrado, mantiene esos valores de referencia.

Hace 6 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar blue cerró el viernes como última referencia de la semana y, este domingo, 9 de agosto, con el mercado cerrado, el balance queda congelado en esos valores: $1505 para la compra y $1525 para la venta, tras una variación de -0,33%.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar CCL se mantiene estable este domingo 9 de agosto, con el mercado cambiario cerrado y sin operaciones en la city. Así, la cotización de referencia queda en $1576.8889 para la compra y en $1585.5181 para la venta, lo que representa una variación del 0,87%.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar MEP cerró el viernes en $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, con una variación de 0,25%. Este domingo, con el mercado cerrado, la cotización queda fijada en esos valores, por lo que la divisa terminó la semana con ese balance de referencia.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Este domingo 9 de agosto el mercado cambiario permanece cerrado, por lo que no se registran operaciones en la plaza local. En ese marco, el dólar Oficial se mantiene como referencia: la compra queda en $1470 y la venta en $1520, con una variación de 0,00%.

Hace 7 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Durante el fin de semana, con el mercado cerrado, la cotización del dólar blue se mantuvo estática. De esta manera, este domingo 9 de agosto el billete cerró la semana con un precio de compra de $1505 y de venta de $1525, lo que representa una variación de -0,33%.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Este domingo, 9 de agosto, el mercado cambiario permanece inactivo; sin embargo, el dólar CCL dejó valores de referencia para el cierre de la semana: la compra se ubicó en $1576.8889 y la venta en $1585.5181, lo que representa una variación de 0,87%.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar MEP terminó la semana en $1519.55 para la compra y en $1523.19 para la venta, con una variación de 0,25%. Este domingo, con el mercado cerrado, esa fue la cotización con la que la divisa bursátil despidió la semana.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Este domingo el mercado cambiario está inactivo, por lo que no hay operaciones en vivo. De acuerdo con los valores de referencia del cierre previo, el dólar oficial se mantiene en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%.

Hace 8 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar blue despidió la semana con una cotización de $1505 para la compra y $1525 para la venta, lo que representó una variación negativa del -0,33%. Este domingo 9 de agosto, el mercado permanece cerrado, por lo que esa fue la referencia con la que el billete cerró el viernes y quedó posicionado de cara al arranque de la próxima semana.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Este domingo, 9 de agosto, con el mercado cerrado, la cotización del CCL se mantiene estática en $1576.8889 para la compra y $1585.5181 para la venta, lo que representa una variación del 0,87%.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Este domingo, con el mercado cerrado, el dólar MEP despidió la semana con una cotización de $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, lo que implicó una variación del 0,25%.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Este domingo, 9 de agosto, el mercado cambiario permanece cerrado, por lo que la cotización vigente es la del cierre del viernes. El dólar oficial terminó la semana en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%. De esta manera, la divisa estadounidense cerró la última jornada hábil sin movimientos, en una pausa propia del fin de semana.

Hace 9 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Con el mercado cerrado este domingo, 9 de agosto, el dólar blue despidió la semana con valores de $1505 para la compra y $1525 para la venta. Así, la cotización cerró el viernes con una variación de -0,33%.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

El dólar CCL cerró el viernes con una variación de 0,87%, quedando en $1576.8889 para la compra y en $1585.5181 para la venta. Durante el fin de semana, el mercado permaneció cerrado, por lo que esos valores se mantienen como referencia este domingo, 9 de agosto.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Con el mercado cerrado este domingo, el balance del dólar MEP quedó fijado el viernes en $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, luego de registrar una variación de 0,25% al cierre de la semana.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Durante el fin de semana, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar Oficial se mantuvo estable. La cotización de referencia para la compra quedó en $1470, mientras que para la venta se ubicó en $1520, registrando una variación de 0,00%.

Hace 10 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 9 de agosto

Durante el fin de semana, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar blue se mantuvo estable y sostuvo su cotización de referencia: la compra quedó en $1505 y la venta en $1525, con una variación de -0,33%. De esta manera, el valor reflejó la ausencia de movimiento cambiario y conservó los mismos niveles para este domingo, 9 de agosto.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto

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Los préstamos al sector privado aumentaron en términos reales durante julio, mientras el crédito total llegó al 12,5% del PIB, impulsado también por los préstamos en dólares.

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