La historia de Jorge Messi: quién fue el hombre clave en la carrera de Lionel Messi

La muerte de Jorge Horacio Messi marca el adiós de una figura fundamental en la vida y la carrera de Lionel Messi. Aunque durante años mantuvo un perfil bajo, sin tener tanto contacto con el periodismo, fue el hombre que tomó las decisiones más importantes y guió la carrera de una de las mayores leyendas del deporte mundial. Un jugador único que marcó la vida de los argentinos.

De más está decir lo que representa Lionel Messi para cada argentino. Desde su temprana aparición en un amistoso frente a Paraguay allá por el 2004, pasando por el sub 20 y una extensa carrera con seis mundiales jugados y momentos de gloria que quedarán por siempre en la memoria. Pero sin el sostén de su papá Jorge no hubiese sido posible, un hombre al que también su hijo le cambió la vida.

La historia de Jorge Messi

Antes de convertirse en representante, consejero y sostén incondicional de su hijo, Jorge Messi llevó una vida muy distinta. Nacido en una familia trabajadora de Rosario, tuvo múltiples empleos hasta desempeñarse como inspector de control de calidad en la planta siderúrgica Acindar, en Villa Constitución. Sus jornadas eran extensas, con turnos rotativos de hasta 12 horas, viajes diarios y una rutina marcada por el esfuerzo. Entre sus compañeros era conocido por un apodo que lo acompañó durante años: “Peluca”, debido a su abundante cabellera.

Quienes compartieron aquellos años lo recuerdan como un hombre sencillo, trabajador y siempre dispuesto a ayudar. Lejos de cualquier comodidad, durante gran parte de su juventud vivió en casas alquiladas y construyó su futuro a base de sacrificio. Sin embargo, todo cambió cuando detectaron que Lionel, todavía un niño, padecía un déficit de hormona de crecimiento que requería un costoso tratamiento médico.

La decisión que modificó su vida

Frente a un escenario lleno de incertidumbres, Jorge tomó la decisión que definiría el destino de toda la familia. Cuando el FC Barcelona abrió sus puertas y se comprometió a costear el tratamiento de Leo, dejó atrás su trabajo estable, su vida en Rosario y sus afectos para mudarse a España. No fue una apuesta sencilla: significó abandonar la seguridad de años de esfuerzo para perseguir un sueño que parecía imposible.

Jorge Messi con la familia, frente a un joven Leo.

Aquella determinación terminó siendo el punto de partida de una historia irrepetible. Jorge no solo acompañó a Lionel en sus primeros pasos en Barcelona, sino que también se convirtió en el principal administrador de su carrera profesional. Desde las negociaciones contractuales hasta la protección de la intimidad familiar, fue una pieza clave en cada etapa del recorrido del capitán argentino.

Jorge Messi, un hombre fundamental para Leo

Mientras el mundo admiraba los goles, los títulos y los récords de Lionel Messi, detrás de escena siempre estuvo la figura silenciosa de un padre que creyó cuando pocos lo hacían. Un hombre que cambió una fábrica por una aventura incierta y que apostó todo por el talento de su hijo. Hoy, con su partida, el fútbol despide mucho más que al padre de Lionel Messi. Despide al hombre que sostuvo el sueño desde el primer día y que ayudó a construir una de las carreras más extraordinarias de todos los tiempos.