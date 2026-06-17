Video: el golazo de Messi contra Argelia en el debut del Mundial

El golazo de Messi contra Argelia en el debut del Mundial

Lionel Messi marcó un verdadero golazo para la Selección Argentina contra Argelia en el debut en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Rodrigo De Paul le dio la pelota al diez, que no dudó y sacó un tremendo remate de afuera del área para abrir el marcador. De esta manera, después del tanto anulado, el ídolo marcó para los dirigidos por Lionel Scaloni y sigue sumando goles para la historia. De hecho, es su grito n°14 en la Copa del Mundo.

El exhombre del Barcelona ahora quedó igualado con Kylian Mbappé -marcó dos para Francia en la victoria por 3 a 1 contra Senegal- y está a dos de Miroslav Klose, el alemán ya retirado que acumula 16 en la historia del certamen. Por supuesto, Messi tendrá la oportunidad de superarlo en este cotejo o mismo en los que juegue el combinado nacional de acá en más. Es que afrontará los cruces contra Austria y Jordania por el Grupo J en los próximos días con la ilusión de seguir avanzando.

El golazo de Messi para Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El gol anulado a Messi para la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El gol anulado a Argelia contra la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado austríaco tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 14 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. Días más tarde se verá las caras ante Jordania cerrando su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública, TyC Sports y Telefe).

en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública, TyC Sports y Telefe). Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública, TyC Sports y Telefe).

Los números de Messi en la Selección Argentina