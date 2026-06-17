Qué pasa si la Selección Argentina gana, pierde o empata vs. Argelia en el Mundial 2026

La Selección argentina comienza hoy su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia desde las 22, horas de Argentina, en el Kansas City Stadium. Este partido marca la primera fecha del Grupo J, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un arranque sólido para encaminar su clasificación.

El Mundial de 2026 presenta un formato renovado con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. De cada grupo, los dos primeros avanzarán directamente a los 16avos de final, mientras que también clasificarán los ocho mejores terceros, lo que abre más posibilidades para los equipos que no terminen en los primeros dos lugares.

Para Argentina, quedar entre los dos primeros del Grupo J tras las tres jornadas de la fase de grupos será la manera más directa de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, si el equipo finaliza en el tercer puesto, aún tendrá una chance de clasificación siempre que se ubique entre los mejores ocho terceros de todos los grupos.

Por eso mismo, sumar puntos desde el debut frente a Argelia será clave para evitar complicaciones más adelante y asegurar cuanto antes el pase a la fase eliminatoria. Scaloni y su plantel saben que cada encuentro es vital en este nuevo formato más exigente y competitivo.

El partido de hoy no solo marcará el inicio del camino mundialista para Argentina, sino que también será un termómetro para evaluar el rendimiento del equipo en esta edición histórica que amplió la cantidad de participantes y modificó el sistema de clasificación directa y repechajes.