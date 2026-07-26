Sur de China se enfrenta a lluvias torrenciales y al riesgo de inundaciones tras la llegada del tifón Noul a tierra firme

En Hong Kong, la gente desafía los fuertes vientos y la lluvia del tifón Noul mientras cruza una calle.

El tifón Noul provocará lluvias intensas o torrenciales en gran parte del sur de China durante ‌dos días, según han ‌informado las autoridades, tras azotar la provincia de Guangdong y la vecina Hong Kong con vientos huracanados, después de tocar tierra el domingo.

China declaró la máxima alerta por riadas repentinas en varias provincias, ya que el tifón más fuerte del año obligó a evacuar a ​más de 700.000 ⁠personas en Guangdong, según informaron las autoridades.

El duodécimo ‌ciclón tropical del año y el tercero ⁠de este mes en China, Noul —que ⁠significa "el resplandor del amanecer o del atardecer" en coreano—, tocó tierra en la costa del condado de Huidong alrededor ⁠de las 3:50 de la madrugada, según informaron ​las autoridades provinciales.

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Se espera que traiga ‌fuertes vientos y lluvias intensas ‌a provincias cercanas como Jiangxi y Hunan a ⁠medida que se adentra en el interior, según informó la cadena estatal CCTV, y es probable que las lluvias persistan hasta el martes.

Se prevé que algunas zonas, ​incluida la ‌provincia de Fujian, sufran aguaceros extremadamente intensos o excepcionales, ya que el Centro Meteorológico Nacional ha pronosticado lluvias intensas o torrenciales desde el domingo hasta la mañana del lunes en gran ⁠parte del sur de China.

Las autoridades instaron a los gobiernos locales a prestar especial atención a las zonas propensas a las inundaciones, como las áreas montañosas y ribereñas, las obras de construcción, los valles y los puentes.

El tifón se está debilitando a medida que avanza hacia el interior, según ‌informó el Observatorio de Hong Kong, aunque los vendavales del suroeste azotaron algunas partes del centro financiero asiático, donde las autoridades rebajaron la señal de tifón del nivel 8 al 3 por la tarde.

Durante la noche, la tormenta ‌pasó a menos de 80 km (50 millas) de Hong Kong.

Las autoridades aeroportuarias de Hong Kong indicaron que los vuelos comenzarán ‌a reanudarse ⁠gradualmente el domingo por la tarde, tras haber estado suspendidos en su mayor parte durante ​más de 12 horas.

(Reportaje de Farah Master en Hong Kong y Dylan Duan en Shanghái; edición de Kim Coghill y Clarence Fernández, Editado en español por Juana Casas )