La Sociedad Rural le volvió a exigir a Milei: “Las retenciones deben dejar de existir”

En el acto en La Rural, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, reiteró el reclamo de la eliminación de las retenciones. Asimismo exigió al gobierno nacional y a las provincias una baja de impuestos y mayor inversión en salud y educación para el campo. También pidió obras públicas y cuestionó la falta de inversión en infraestructura vial, subrayando que “es inversión, no gasto”.

La jornada contó con la presencia del presidente Javier Milei, en un contexto donde se reiteró el pedido de eliminar las retenciones. Pino reconoció la reducción aplicada por el gobierno, pero insistió en que deben desaparecer por completo para garantizar competitividad y desarrollo.

"Nos corresponde mirar con lucidez a la Argentina de hoy y a la Argentina que viene. La mirada de La Rural frente a la economía del país es optimista, pero objetiva. Crítica, pero constructiva", comenzó diciendo Pino con una postura oficialista para luego plantear “cuando el campo demanda cambios justos a la política, lo hace porque tiene mucho para dar".

"Desde esa posición, celebramos que el campo sigue siendo clave para la economía. En el último año, la actividad agrícola creció y ha llegado a producir por 40 mil millones de dólares. La ganadería 34 mil y el conjunto de producciones regionales 11.500 millones. En total, las cadenas productivas del campo han aportado a la economía nacional más de 83 mil millones de dólares", lanzó.

En este marco, el presidente de la Sociedad Rural Argentina apuntó que “desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones” y que “215 mil millones de dólares ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado”. Y destacó que, desde que el Gobierno redujo ese tributo, el campo reinvirtió esas sumas “en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras”.

“Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”, sentenció Pino, a la vez que se giraba para mirar directamente al Presidente. "Las retenciones deben dejar de existir, por Ley y para siempre", disparó y agregó: "Confíen en el campo, nunca los va a dejar a pie".

En esta línea, aseguró que "la actual política nacional ha tenido notables logros: la reducción de la inflación, la mejora en el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria han creado previsibilidad reflejada en la baja del riesgo país". Y agregó: "La desregulación permite la apertura de mercados y una inserción creciente de nuestra producción en el mundo".

Pino destacó que "ha crecido el diálogo entre el Gobierno y La Rural". “No repitamos el eslogan falso de que el campo no genera empleo. De hecho, generamos más de 4 millones de empleos, en formas directa e indirecta. Todo el país se reactiva a partir del crecimiento del campo”, agregó.

Y volvió a exigir al gobierno nacional y las provincias que “para lograr que los productores del campo nos establezcamos en todos los puntos de nuestro territorio, es imprescindible que dejen de agobiarnos con impuestos, y que lo recaudado vuelva, en forma de obras y servicios públicos”, pidió Pino este domingo.

En esa línea, el dirigente planteó como ejemplos de lo que debe suprimirse “el manejo arbitrario del impuesto a los ingresos brutos, las tasas viales que no se traducen en obras, y el cobro de gravámenes por el simple traslado de mercadería entre provincias”.