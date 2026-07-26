Con críticas a Milei, Kicillof defendió la inversión públicas con entregas de viviendas y escrituras en Tapalqué

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una jornada de gestión en Tapalqué marcada por la entrega de viviendas, escrituras gratuitas y la inauguración de un nuevo Taller Protegido destinado a promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Durante la actividad, el mandatario bonaerense también cuestionó el ajuste impulsado por el Gobierno nacional y reafirmó el rol del Estado provincial en la ejecución de políticas públicas.

Acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente Gustavo Cocconi, Kicillof entregó las llaves de 32 viviendas construidas en el predio municipal Quinta 58, como parte de un proyecto habitacional que contempla un total de 112 unidades. Las 80 restantes continúan en ejecución.

La iniciativa demandó una inversión provincial de $2.503 millones y busca ampliar el acceso a la vivienda para familias del distrito. Además de las llaves de sus nuevos hogares, los adjudicatarios recibieron plantas y árboles nativos, composteras domiciliarias, libros y cuadros entregados por el Instituto Cultural bonaerense.

En el mismo acto, el Gobernador otorgó 270 escrituras gratuitas a vecinos de Tapalqué en el marco del programa "Mi Escritura, Mi Casa", una política destinada a regularizar la situación dominial de las familias y brindarles seguridad jurídica sobre sus propiedades.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la inauguración del nuevo edificio del Taller Protegido "Una Oportunidad", un espacio diseñado para favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad mediante talleres de capacitación en oficios y producción de alimentos.

Las nuevas instalaciones fueron puestas en funcionamiento junto a la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios. El objetivo es ofrecer herramientas de formación que faciliten la inserción laboral y fortalezcan la autonomía de quienes participan del programa.

Durante su discurso, Kicillof destacó el alcance de las acciones desarrolladas en el municipio y sostuvo que "los problemas de nuestro pueblo los vamos a solucionar entre todos, con solidaridad y con un Gobierno provincial presente, que le tiende la mano a los que más lo necesitan".

Asimismo, cuestionó la política del Gobierno nacional al afirmar que "nos dijeron que sin Estado íbamos a estar mejor y lo único que pasó fue que el Gobierno nacional se corrió de sus responsabilidades, dejando a los trabajadores, los jubilados y la mayoría de los argentinos desprotegidos".

En ese sentido, el mandatario aseguró que la administración bonaerense sostiene un modelo de gestión basado en la inversión pública y el desarrollo. "En la provincia de Buenos Aires pensamos en el progreso para que las generaciones que vienen puedan vivir mejor que nosotros", expresó.

Por su parte, el intendente Gustavo Cocconi valoró el acompañamiento del Ejecutivo provincial y afirmó que la presencia del Gobierno bonaerense "es la expresión de una forma de hacer política que escucha las demandas de la comunidad y trabaja para dar las respuestas necesarias".

La agenda oficial incluyó además la entrega al municipio de luminarias LED para espacios públicos, herramientas e indumentaria destinadas a la prevención y atención de emergencias climáticas, y árboles nativos para fortalecer las masas boscosas locales.

Al cierre de la jornada, Kicillof volvió a defender el papel del Estado en la ejecución de obras y políticas públicas. "A pesar del ajuste y de que buscan asfixiar financieramente a la Provincia, nosotros tenemos muy en claro que solo la inversión pública es capaz de hacer las obras que nos protegen y que impulsan al interior bonaerense", sostuvo.

Finalmente, aseguró que la Provincia continuará llevando respuestas a los 135 municipios bonaerenses y ratificó el compromiso de su gestión con el desarrollo, la inclusión social y el fortalecimiento de las políticas públicas en todo el territorio provincial.