Destacan el programa PreViaje Riojano por su alto impacto en la ocupación hotelera: los detalles

El departamento Chilecito transita una positiva segunda semana de vacaciones de invierno con una ocupación hotelera que oscila entre el 60% y el 65%. Los resultados se sostienen gracias al trabajo del programa provincial Movete por La Rioja con Chachos, una herramienta destinada a fortalecer el turismo interno y el consumo.

El nivel de ocupación registrado durante el receso invernal resulta alentador si se tiene en cuenta el contexto económico nacional. El incentivo impulsado por el Gobierno provincial permitió ampliar la capacidad de compra de quienes eligieron recorrer distintos destinos riojanos.

"El previaje ayuda a aumentar el poder de compra de la gente y eso termina repercutiendo en que se quede más tiempo o simplemente gaste más", señaló el ministro de Turismo de Chilecito, Matías Vaca. Según explicó, ese mayor nivel de consumo impacta de manera directa en hoteles, comercios, restaurantes, bodegas y prestadores de servicios turísticos.

Vaca remarcó que La Rioja es una de las pocas provincias que mantiene políticas específicas para incentivar el turismo interno mediante programas de promoción del consumo. En ese marco, sostuvo que "Movete por La Rioja con Chachos" no solo beneficia a quienes viajan, sino que también fortalece la economía de cada uno de los destinos turísticos.

"El objetivo es aumentar el gasto turístico y la circulación económica, y eso nos viene muy bien a todos", afirmó y explicó cámaras empresariales, hoteleros, gastronómicos y operadores turísticos para monitorear el comportamiento de la actividad y diseñar estrategias que potencien la llegada de visitantes.

Según indicó el funcionario, todas las semanas se realizan reuniones para analizar estadísticas evaluar el movimiento turístico y planificar acciones conjuntas. "Queremos que nuestras actividades complementen la agenda privada y no compitan con quienes viven del turismo", sostuvo.

Una agenda con propuestas para toda la familia

Durante las vacaciones de invierno, Chilecito ofrece una variada programación destinada tanto a turistas como a residentes. Entre las principales actividades se encuentran las cocinas en vivo en distintos atractivos turísticos los días jueves; degustaciones de vinos, productos regionales y aromáticas en la plaza principal los viernes; jornadas de astroturismo en el Centro de Interpretación Tambería del Inca los sábados; y recorridos de trekking por diferentes distritos del departamento los domingos.

A estas propuestas se suman city tours, visitas guiadas y recorridos por algunos de los principales atractivos del oeste riojano, como el Cable Carril, el Cristo del Portezuelo y el Centro de Interpretación Tambería del Inca.

Finalmente, el secretario de Turismo invitó a los visitantes a consultar las redes sociales oficiales de Chilecito Turismo, donde se difunde de manera permanente la agenda de actividades, concursos y propuestas recreativas. Además, remarcó que la estrategia turística del departamento busca sostener una oferta activa durante todo el año y consolidar a Chilecito como uno de los principales destinos turísticos de La Rioja.