Vacaciones de invierno: ya circulan $100 millones en Chachos y crece el consumo turístico en La Rioja

La Rioja atraviesa una positiva temporada de vacaciones de invierno impulsada por el programa de reintegro con Chachos, que ya permitió realizar más de 700 canjes y movilizar alrededor de $100 millones dentro de la economía provincial. Así lo confirmó el secretario de Turismo, José Rosa, quien destacó además los altos niveles de ocupación hotelera registrados en los principales destinos turísticos.

Según detalló el funcionario, durante la primera semana del receso invernal la provincia alcanzó picos de ocupación del 80% en localidades como Villa Unión, Chilecito y Olta, ubicándose por encima del promedio nacional en materia turística.

Rosa atribuyó estos resultados al trabajo de promoción turística desarrollado en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, sumado al atractivo que representa el programa de reintegro con Chachos, una herramienta que busca incentivar el consumo y fortalecer la actividad económica local.

El sistema permite a los turistas recuperar el 50% de los gastos realizados en alojamientos o paquetes turísticos para utilizar ese reintegro en distintos rubros comerciales dentro de La Rioja. "Si una persona gasta $400.000 en alojamiento, puede presentar la factura en un centro de validación y recibir $200.000 en Chachos para consumir en gastronomía, excursiones, combustible, supermercados y otros comercios adheridos", explicó el secretario.

En ese sentido, destacó que esta política turística constituye un diferencial respecto de otras provincias y fomenta que los visitantes amplíen sus consumos durante su estadía, beneficiando a numerosos sectores de la economía riojana.

Uno de los datos más destacados del programa es el nivel de circulación que mantienen los Chachos dentro del circuito comercial. Según Rosa, los comerciantes prácticamente no están solicitando el rescate de los bonos, lo que demuestra que continúan utilizándose como medio de pago en estaciones de servicio, restaurantes, supermercados y otros establecimientos adheridos. "Los Chachos siguen circulando dentro de la economía provincial, lo que evidencia el impacto que tienen en la reactivación del consumo local", sostuvo.

El funcionario también valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado para consolidar la oferta turística riojana y recordó las importantes inversiones realizadas en los últimos años para incorporar nuevos atractivos, entre ellos el Paseo Cultural, el Parque Saladillo, el Memorial Facundo Quiroga, la Ruta del Vino, el parque acuático y el desarrollo turístico de Sanagasta, recientemente finalista en la selección de los pueblos más lindos del país.

Finalmente, invitó a los comerciantes interesados en sumarse al programa a consultar los requisitos disponibles en la página oficial de la Secretaría de Turismo, donde además se encuentra toda la información destinada a turistas y prestadores sobre el funcionamiento del sistema de reintegro con Chachos.