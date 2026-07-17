No es Stranger Things: Netflix anunció cuál fue su serie más vista en la primera mitad del 2026

Netflix anunció cuál fue su serie más vista en la primera mitad del 2026.

Netflix compartió un informe con las películas y series más vistas de la primera mitad del 2026, y la sorpresa llegó para los suscriptores cuando se reveló que la quinta y última temporada de Stranger Things no quedó en el puesto número 1. De qué trata Él y ella, la miniserie de suspenso con 104 millones de reproducciones en la plataforma.

Cinco de las series más vistas del TOP 10 se estrenaron en la primera mitad de este año, entre ellas, Te encontraré (64 millones) y Así aprenderás (48 millones), de Corea del Sur. Ambas llegaron al Top 10 en menos de un mes tras el estreno.

Hubo muchísimo público interesado en historias nuevas, como Él y ella (104 millones) —la serie más vista el primer semestre—, En fuga (50 millones) y Némesis (33 millones), que hace poco se renovó para una segunda temporada.

De qué trata Él y ella

Él y ella (His & Hers) es una miniserie de suspenso psicológico y crimen de Netflix basada en la exitosa novela homónima de Alice Feeney. La historia gira en torno a Anna, una reconocida periodista de televisión que regresa a su pueblo natal en Georgia para cubrir el asesinato de una joven. Allí se reencuentra con Jack, un detective de la policía con quien mantiene una relación rota y llena de secretos.

A medida que la investigación avanza, ambos comienzan a sospechar el uno del otro. Cada episodio presenta una versión distinta de los hechos, jugando con el punto de vista de los protagonistas y sembrando dudas constantes sobre quién dice la verdad. La serie construye un rompecabezas donde las apariencias engañan y el pasado de los personajes pesa tanto como el crimen que intentan resolver.

El Top 10 de series de Netflix más vistas del primer semestre del 2026

Está protagonizada por Tessa Thompson como Anna y Jon Bernthal como Jack, con Pablo Schreiber en un papel clave dentro de la investigación. La miniserie consta de 6 episodios, de entre 40 y 47 minutos de duración. Si te gustan los thrillers como Perdida (Gone Girl), La pareja perfecta o las historias con narradores poco fiables, giros inesperados y una tensión que se mantiene hasta el final, Él y ella apunta justamente a ese estilo: un misterio donde nadie parece inocente y la verdad cambia según quién la cuenta.

Qué países quedaron en el podio de Netflix

Otro aspecto importante del informe que reveló Netflix sostiene que los títulos de habla no inglesa representan más de un tercio del total de vistas en la plataforma, y entre los más vistos se encuentran títulos de Corea del Sur, Japón y España.

Corea del Sur sigue presentando una sólida lista de títulos, entre los que se incluyen Así aprenderás (48 millones), ¿Cómo se traduce este amor? (29 millones), El arte de Sarah (26 millones), Mi némesis con aires de realeza (16 millones) y la temporada 2 de la exitosa serie Sabuesos (24 millones).

sigue presentando una sólida lista de títulos, entre los que se incluyen Así aprenderás (48 millones), ¿Cómo se traduce este amor? (29 millones), El arte de Sarah (26 millones), Mi némesis con aires de realeza (16 millones) y la temporada 2 de la exitosa serie Sabuesos (24 millones). Japón sigue liderando las audiencias con historias originales, como las primeras temporadas de Te irás al infierno (10 millones) y Los pecados de Kujo (9 millones).

sigue liderando las audiencias con historias originales, como las primeras temporadas de Te irás al infierno (10 millones) y Los pecados de Kujo (9 millones). España estrenó varios títulos populares durante este periodo, incluyendo Cortafuego (34 millones) y La desconocida (26 millones), y las series Oasis (10 millones) y Berlín y la dama del armiño (28 millones), de los creadores de La casa de papel.

estrenó varios títulos populares durante este periodo, incluyendo Cortafuego (34 millones) y La desconocida (26 millones), y las series Oasis (10 millones) y Berlín y la dama del armiño (28 millones), de los creadores de La casa de papel. India tuvo su mayor audiencia hasta el momento con éxitos como Patriotismo (37 millones) —la película de habla no inglesa más vista, según este informe—, Acusada (19 millones), Un destino en Corea (18 millones) y la temporada 1 de Taskaree: La red del contrabando (16 millones).

tuvo su mayor audiencia hasta el momento con éxitos como Patriotismo (37 millones) —la película de habla no inglesa más vista, según este informe—, Acusada (19 millones), Un destino en Corea (18 millones) y la temporada 1 de Taskaree: La red del contrabando (16 millones). Sudáfrica se abrió paso con éxitos mundiales como 180 (37 millones) y la temporada 1 de la serie El polígamo (17 millones).

Seguimos ofreciendo aún más historias originales que tienen impacto a nivel local y se difunden a nivel mundial, entre ellas Los colores del mal: Negro (23 millones), de Polonia; la temporada 1 de Emergencia radiactiva (22 millones), de Brasil; La celda de los milagros (21 millones), de México; la temporada 1 de Harry Hole (22 millones), del escritor Jo Nesbø, de Noruega; Sangre asesina (18 millones), de Tailandia; El falsario (17 millones), de Italia, y la temporada 2 de El caso Hartung (11 millones), de Dinamarca.