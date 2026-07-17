Donald Trump responsabilizó a Canadá por los incendios forestales que llenaron de humo la ciudad de Nueva York.

A apenas dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el presidente estadounidense Donald Trump responsabilizó a Canadá por los incendios forestales que llenaron de humo la ciudad de Nueva York, que ya recibe a miles de personas de distintas partes del mundo para presenciar el partido del domingo. Frente a esto, funcionarios de la Casa Blanca se reunirán con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para evaluar qué medidas tomar.

"Responsabilizamos a Canadá por no mantener adecuadamente sus bosques y matorrales, y porque Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa e inaceptable", escribió Trump en la red social Thruth Social.

En su mensaje, el mandatario estadounidense aseguró que se comunicará con el primer ministro canadiense, Mark Carney, para averiguar "qué van a hacer al respecto" del fuego desatado en campos de Canadá que llevó su humareda hasta distintas ciudades del noroeste de Estados Unidos. "Llamaré al Primer Ministro durante el día para averiguar qué van a hacer al respecto. ¡El costo es incalculable!", se quejó Trump.

Para Trump, que en reiteradas ocasiones llamó un "engaño" al cambio climático, su país vecino se negó "a realizar una gestión forestal básica y a retirar los escombros", una situación que, según él, favoreció la generación de humo. "Esto es negligencia deliberada y se está convirtiendo en un suceso anual, que le cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares, cuyo costo de esta contaminación debe añadirse necesariamente a los aranceles que Canadá ya paga", sostuvo.

La reunión urgente con la FIFA

Mientras, funcionarios de la Casa Blanca se reunirán este viernes con el presidente de la FIFA para analizar los posibles riesgos para la salud que supone el humo de los incendios forestales en la zona de Nueva York y Nueva Jersey, según el medio Sky News.

El jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, Andrew Giuliani, declaró a la cadena NBC que evaluará si es necesario algún plan de contingencia en las próximas 24 horas, antes de la final del Mundial.

Por su lado, el primer ministro de la provincia canadiense Ontario, Doug Ford, afirmó que Canadá había ayudado a Estados Unidos a combatir los incendios forestales en California y a luchar contra los huracanes en Carolina del Norte. "Quizás, en lugar de quejarse, deberían enviar apoyo y ayuda, porque nosotros hemos hecho exactamente lo mismo por nuestros amigos estadounidenses", dijo en una rueda de prensa.