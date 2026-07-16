En el corazón de las Sierras de Guasayán, a unos 92 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, Villa La Punta se consolidó como uno de los destinos elegidos por quienes buscan combinar naturaleza, senderismo y descanso.

Rodeada de cerros, arroyos y abundante vegetación, la localidad ofrece una amplia variedad de actividades al aire libre, además de miradores naturales con vistas panorámicas del paisaje que enamoran.

Ubicada sobre la ladera oriental de las Sierras de Guasayán, Villa La Punta forma parte del corredor turístico del oeste santiagueño y se presenta como una alternativa para escapadas de uno a tres días. Desde allí también es posible acceder con facilidad a otros atractivos de la provincia, como Termas de Río Hondo.

Senderismo, miradores y paisajes serranos, ¿qué hacer en Villa La Punta?

El principal atractivo de Villa La Punta son sus senderos, que recorren distintos sectores de las Sierras de Guasayán y permiten descubrir quebradas, arroyos y miradores naturales. Entre los recorridos más conocidos se encuentra el ascenso al Cerro de la Cruz, un trekking que culmina en un punto panorámico desde donde se observan las sierras y los valles que rodean a la localidad.

Otra de las excursiones destacadas conduce a la Quebrada de la Chilca, donde se encuentra la denominada "Piedra que llora", una formación rocosa de la que brota agua de manera natural. Además del senderismo, la zona ofrece cabalgatas, paseos en bicicleta, recorridos en sulky y actividades de turismo aventura como mountain bike y enduro.

Los atardeceres también forman parte de la experiencia. La combinación entre el relieve serrano y la vegetación convierte a los miradores naturales en uno de los puntos preferidos por quienes visitan el destino para disfrutar del paisaje y tomar fotografías.

Además de las actividades al aire libre, Villa La Punta conserva un ritmo tranquilo que invita a recorrer sus calles, visitar la plaza principal, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y los puestos de artesanías y productos regionales elaborados por vecinos de la localidad.

¿Cómo llegar a Villa La Punta desde Santiago del Estero?

Villa La Punta se encuentra en el departamento Choya, al oeste de Santiago del Estero. Desde la capital provincial se accede recorriendo aproximadamente 92 kilómetros por la Ruta Nacional 64 y luego la Ruta Provincial 24. La localidad se ubica a 392 metros sobre el nivel del mar y posee un clima semitropical con estación seca.