Netflix juega, reflota una película estrenada en pandemia y abrocha un nuevo éxito

La película de acción protagonizada por Ruby Rose ingresó al top 2 de las producciones más vistas de la plataforma en varios mercados.

Seis años después de su estreno, "La portera" volvió a captar la atención de los usuarios Netflix. La película de acción protagonizada por Ruby Rose ingresó al top 2 de las producciones más vistas de la plataforma en varios mercados.

Lanzada en 2020, en plena pandemia de COVID-19, la cinta tuvo un recorrido inicial discreto. Sin embargo, su reciente arribo al streaming le dio una segunda oportunidad y la convirtió en uno de los títulos más reproducidos del momento.

¿De qué trata "La portera", la película de acción que arrasa en Netflix?

La historia sigue a Ali Gorski, una exinfante de Marina que, tras una misión traumática, comienza a trabajar como portera de un edificio de lujo en Nueva York.

Su rutina cambia por completo cuando un grupo de mercenarios irrumpe en el inmueble para recuperar una valiosa colección de obras de arte escondida en uno de los departamentos. A partir de ese momento, la protagonista utiliza su entrenamiento militar para proteger a una familia atrapada en el edificio y enfrentar a los delincuentes.

Además de Ruby Rose, el elenco incluye a Jean Reno, Aksel Hennie, Rupert Evans, Julian Feder y Hideaki Ito. La dirección estuvo a cargo del japonés Ryûhei Kitamura, reconocido por sus trabajos dentro del cine de acción y terror.

Con una duración de 97 minutos, "La portera" apuesta por un ritmo ágil, con escenas de combate cuerpo a cuerpo, persecuciones y enfrentamientos dentro de un único edificio, una fórmula que recuerda a otros clásicos del género de acción.

Para quienes buscan una película con secuencias intensas y un desarrollo sin demasiadas pausas, la cinta se convirtió en una de las sorpresas del catálogo de Netflix y en un ejemplo de cómo una producción estrenada años atrás puede encontrar un nuevo impulso.

Ficha técnica "La portera"