Desde El Chiringuito "boquearon" en España y provocaron a la Selección Argentina.

Desde España ya calientan la previa frente a la Selección Argentina, a apenas tres días de la final del Mundial 2026. Puntualmente en el programa de televisión El Chiringuito de Jugones, el más conocido en aquel país que se emite por MEGA, le faltaron el respeto a la "Albiceleste" de Lionel Scaloni una vez más.

Dos hinchas fanáticos de Real Madrid, como Edu Aguirre y Tomás Roncero, sostuvieron que el conjunto de Luis de la Fuente es el mejor de la Copa del Mundo y que se impondrá con comodidad en el partido decisivo. Por supuesto, no faltaron los cruces picantes y las chicanas con algunos argentinos que integran el ciclo como el periodista Matías Palacios y los exfutbolistas Jorge "Maestro" D´Alessandro y Francisco Lobo Carrasco.

Desde El Chinguito, en España, le faltaron el respeto a la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026

El conductor Josep Pedrerol intentó poner paños fríos al principio y dijo: "Hablamos el mismo idioma, hemos leído a (Jorge Luis) Borges, hemos escuchado a (Carlos) Gardel, que somos argentinos también...". Sin embargo, no logró convencer a su compañero Roncero, quien nuevamente atacó al vigente campeón del mundo y lanzó: "¡José, que como ganemos el domingo, vale por tres Mundiales! ¡Me cago en la madre!".

"¿Que no tenemos corazón y huevos? Nos van a conocer el domingo... ¡España los va a poner en su sitio! Les tengo unas ganas... Van de agrandados", insisitó el fan de Real Madrid. "Si gano el domingo, ni me presento al Mundial 2030 en España, ni me presento. ¡Estaré todo el día sacándoles el video! A (Lionel) Messi, a los messiánicos, a Lobo, a sus gritos guturales. Como ganemos el domingo, será todo un suelo español", profundizó.

Desde El Chiringuito "boquearon" en España y provocaron a la Selección Argentina.

"Me he quedado ayer hasta las 4 de la mañana llorando con los videos, viendo a mis compatriotas llorando con la bandera de España. ¡Pues mira a mí, qué Argentina!", disparó Roncero en la misma línea. Incluso, mencionó que "ellos ya han dicho que han ganado su Mundial porque le han ganado a Inglaterra" y completó: "¡Los quiero ver el domingo! ¡Me vale por tres Mundiales, serán cuatro estrellas aquí en el pecho! Ningún miedo a Argentina, me río yo de las Malvinas. Se van a enterar de cómo gana España... ¿Que no tiene corazón ni huevos España? ¡No nos conocen, nos van a conocer el domingo! Como nos menosprecien, se van a enterar el domingo... ¡Qué cojones ahora! ¡Viva España, cojones!".

Edu Aguirre, otro irrespestuoso: "España está dos escalones por encima"

Otro madridista acérrimo de El Chiringuito apuntó contra la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026 y disparó: "Enhorabuena (felicitaciones) a los argentinos, de verdad... Creo que hoy han ganado, creo que tienen una casta, un coraje y el pelear hasta el último minuto que es admirable. Pero sinceramente, y no para provocar, de verdad, creo que a nivel futbolístico España está dos escalones por encima de Argentina. Sinceramente: creo que ustedes tienen más de eso, pero a la hora de jugar España está a otro nivel. Y nos vemos el domingo".