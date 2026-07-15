El Zar celebrará sus 10 años con un show de gala único en el Teatro Gran Rex.

El Zar prepara uno de los conciertos más importantes de su carrera. La banda integrada por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez anunció que celebrará su primera década de trayectoria con una única función de gala el próximo 9 de octubre en el Teatro Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos de la avenida Corrientes.

Después de consolidarse como uno de los proyectos de mayor crecimiento dentro del pop rock argentino, el dúo apuesta por un espectáculo especialmente diseñado para la ocasión. La presentación buscará recorrer los momentos más significativos de estos diez años de historia, desde sus primeras canciones hasta el presente marcado por Paradiso y sus lanzamientos más recientes.

La banda integrada por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez anunció que celebrará su primera década de trayectoria con una única función de gala el próximo 9 de octubre en el Teatro Gran Rex.

Cómo será el show por los 10 años de El Zar

El concierto combinará la potencia característica de sus shows en vivo con una puesta en escena pensada para un teatro de gran formato, en una noche que promete ser diferente a todas las anteriores. La propuesta apunta a reunir a los seguidores que acompañaron la evolución del grupo desde sus comienzos y celebrar el camino recorrido.

En la última década, El Zar logró construir una identidad sonora propia y ampliar su alcance más allá de Argentina gracias a sus giras por distintos países de Latinoamérica y Europa. Ese crecimiento sostenido convirtió a la banda en una de las referencias de la nueva generación del rock y pop nacional.

Sobre este esperado encuentro, los músicos adelantaron que será una oportunidad para compartir un recorrido por toda su historia y agradecer el respaldo del público que los acompañó durante estos años. La idea, aseguran, es transformar la noche en una verdadera celebración junto a sus fans.

La función de gala se realizará el miércoles 9 de octubre a las 20, en el Teatro Gran Rex (Avenida Corrientes 857, Ciudad de Buenos Aires). Las entradas ya están disponibles a través del sistema oficial de venta del teatro.