El Zar estrena “Rojo Rubí”, un single entre el pop moderno y la nostalgia vintage.

Después del recorrido internacional de su último disco Paradiso, El Zar vuelve a la escena con música nueva. La banda argentina lanzó “Rojo Rubí”, un tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que marca una continuidad en su crecimiento dentro del rock pop en español.

Consolidado como uno de los proyectos más destacados de la nueva generación del género, El Zar propone en este lanzamiento una combinación de modernidad sonora y guiños a la nostalgia del rock argentino clásico. “Rojo Rubí” fue producida en Buenos Aires por la propia banda junto a Nicolás Btesh, y compuesta durante el verano de 2026 en la Patagonia, un entorno que también influye en su impronta evocativa.

Así suena "Rojo Rubí", el nuevo single de El Zar

El nuevo single se mueve entre el pop de pulso enérgico y una estética vintage que remite a otras épocas, sin perder el pulso actual de las pistas de streaming. Su letra, de tono romántico, explora el comienzo de un vínculo afectivo incierto, donde el amor aparece como posibilidad abierta, frágil y en construcción.

El lanzamiento llega luego de una extensa gira mundial de presentación de Paradiso, el último álbum de la banda, con el que lograron expandir su público y consolidar su presencia en la región. En los últimos años, El Zar se posicionó como una de las bandas referentes del rock pop latinoamericano contemporáneo, con más de 1.2 millones de oyentes mensuales en Spotify y una discografía que incluye seis discos de estudio.

Entre ellos se destacan Círculos (2016), A los amigos (2018), Pura casualidad (2020), Río Hotel (2022), En vivo en el Gran Rex (2023) y Paradiso (2025), además del éxito “La declaración”, que se convirtió en uno de los temas más escuchados de su carrera. Con “Rojo Rubí”, El Zar mezcla sensibilidad pop y energía rockera dentro de su búsqueda constante por expandir su lenguaje musical dentro de la escena latinoamericana.