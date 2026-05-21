Un querido empresario del mundo gastronómico sufrió un accidente letal en un depósito de su marca.

Claudio Santeusanio, fundador de Mamma Nicoletta, una reconocida cadena de pastas de Escobar, falleció a los 57 años tras sufrir un trágico accidente mientras realizaba tareas en el depósito de una de las sucursales.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 en un establecimiento ubicado sobre la calle Soberanía Nacional al 240, a la altura de General Paz, en Belén de Escobar. Claudio se encontraba trabajando sobre la cubierta del galpón, una estructura compuesta por chapas y soportes metálicos. Durante el transcurso de esa tarea, una parte del techo se desplomó de manera repentina. La falla estructural provocó que el empresario cayera desde varios metros hacia el interior del predio.

El accidente fue verdaderamente letal, las lesiones sufridas eran de extrema gravedad y la víctima falleció en el momento del impacto. Minutos más tarde, una ambulancia del SAME llegó al lugar, aunque el médico que intervino sólo pudo confirmar el fallecimiento. Por otra parte, en el caso trabajaron efectivos de la Policía Municipal, del Comando de Patrullas y personal de la comisaría Escobar 1ra para determinar las circunstancias exactas del accidente.

Claudio Santeusanio fue víctima de un grave accidente en un depósito

En Pilar, la marca de Claudio funcionó durante más de una década. Actualmente cuenta con dos sucursales, una de ellas en el establecimiento donde se encuentra el hipermercado Carrefour, sobre la Ruta 8, y otra sobre la calle Chacabuco al 500, en el complejo Bianea del centro de Pilar. Según confirmó la familia, los locales permanecieron cerrados por duelo durante cinco días.

Santeusanio era considerado como una figura muy reconocida en la zona, tanto por su negocio gastronómico como por su recorrido como emprendedor. En los últimos años, su marca se había convertido en un referente en el mundo de las pastas frescas, con varias sucursales y clientes habituales. En este contexto, los vecinos de la zona decidieron colocar un cartel de “cerrado por duelo” como símbolo de respeto en el principal local de la firma, ubicado en la esquina de Travi y Colón, en Belén de Escobar.