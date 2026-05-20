Trabajadores de una importante fábrica de alimentos denuncian el pago de los salarios en 8 cuotas

Una histórica fábrica de alimentos paga los sueldos en 8 cuotas.

En el contexto de crisis económica que vive el país desde la llegada del gobierno de Javier Milei, los trabajadores de una histórica empresa de alimentos denuncian que cobran los sueldos en ocho cuotas durante el mes.

El reclamo lo llevan adelante los empleados de la planta de Garín de la firma Alijor, dueña de la reconocida marca La Salteña. Aseguran que arrastran problemas salariales desde hace dos años, lo cual afecta a los 160 trabajadores de la fábrica.

"Nos están pagando salarios en 8 cuotas, nos deben las vacaciones y hace un año y medio que nos cerraron el comedor", denunció Nicolás Viñas, trabajador de Alijor y delegado congresal ante el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

En esa línea, agregó: "Durante un mes y medio incluso, no nos depositaron nada y después de que marchamos a la casa del dueño, recién ahí nos pagaron lo adeudado".

Dos años de reclamos salariales

Al respecto, el delegado gremial detalló que "este problema empezó hace dos años cuando comenzaron a pagar los salarios en dos partes, después pagaron en 4, en 5 y hasta en 6 veces".

Sin embargo, lejos de mejorar, comentó que "a partir de marzo de este año ese fraccionamiento se fue ampliando hasta llegar a la situación actual", de salarios en 8 partes. "Así es imposible hacerse cargo de las deudas, el alquiler y todas las obligaciones que tenemos”, enfatizó el trabajador.

Alijor tiene más de 40 años de historia y en la planta de Garín las tapas de tartas y empanadas que llevan su propia marca, además de los panificados de la marca La Salteña. Llegó a tener más de 320 empleados, pero en la actualidad cuenta con unos 160.

También hizo referencia a este conflicto el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Sergio Escalante, quién recalcó: "La crisis lleva meses sin resolución. Es insostenible. Hay familias enteras que llevan meses con pagos parciales".

"Mientras la empresa atribuye la crisis a problemas de costos y consumo, nosotros apuntamos a problemas de gestión y comercialización porque son productos que siguen teniendo alta demanda", agregó al medio Infogremiales.

El historial de conflictos con la firma es largo; en noviembre de 2023 habían realizado un paro de siete días también debido a los atrasos salariales. En diciembre de 2024 hicieron otra medida de fuerza igual que duró 12 días. En enero de 2025 pararon la planta por dos semanas luego de que no les pagaran el sueldo de diciembre, el aguinaldo y las vacaciones.