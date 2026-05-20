¿Sirve el té para adelgazar? Los mitos de la infusión, según especialistas

¿Sirve el té para adelgazar?: los mitos y verdades de la infusión, según especialistas

Muchas personas creen que existe cierto tipo de té que "ayuda a quemar grasa" y adelgazar, pero en la práctica los tés no funcionan realmente así. Por eso, es clave derribar los mitos en torno a esta infusión para aprovechar sus beneficios reales y entender cómo incorporarla o disfrutarla en la dieta.

¿Sirve el té para adelgazar? Los mitos en torno a la clásica infusión

Ya sea verde, negro, de manzanilla o de frutos rojos, no existen té mágicos para adelgazar. De acuerdo al nutriólogo Nataniel Viuniski, magíster en nutrición y alimentos y miembro del Consejo para Asuntos Nutricionales de Herbalife, el té puede ser un aliado en el proceso de pérdida de peso, pero no es la clave.

El té no sirve exactamente para adelgazar, pero tienen grandes beneficios en la salud

“El adelgazamiento ocurre cuando hay un conjunto de hábitos bien estructurados, como una alimentación equilibrada y la práctica de actividad física, que generan un déficit calórico, un sueño adecuado y constancia a lo largo del tiempo”, aclaró.

En ese sentido, explicó los tres mitos que suelen girar en torno al té:

"El té adelgaza por sí solo"

Si bien suele estar asociado a la pérdida de peso, ningún té puede provocar el adelgazamiento de manera aislada. Sí existen algunas variedades, como el té verde, negro y mate, que contienen compuestos bioactivos que pueden aumentar levemente el gasto energético, mejorar el enfoque y ayudar a prolongar la disposición durante el día o incluso en la práctica de actividad física.

Es decir, hay ciertos tés que pueden contribuir a un gasto calórico un poco mayor, pero es un efecto insuficiente para generar una pérdida de grasa significativa por sí solo. “Los tés pueden contribuir, pero no sustituyen una estrategia bien estructurada que incluye cambios en la alimentación y en el estilo de vida”, advirtió el especialista.

"Endulzar el té con edulcorante perjudica el adelgazamiento"

Si bien se cree que usar edulcorante puede estimular la liberación de insulina o perjudicar la dieta, según el especialista no hay evidencia que respalde ese mito.

Un metaanálisis publicado en el Journal of Endocrinological Investigation señala que sustituir el azúcar por edulcorantes puede ayudar a reducir la ingesta calórica diaria. "El edulcorante puede estimular el hábito de buscar el sabor dulce, lo que puede dificultar el cambio de patrón alimentario en algunas personas”, explicó Viuniski.

"Los tés pueden consumirse sin restricción"

El experto aclaró que el hecho de que los tés sean naturales no significa que puedan consumirse libremente y sin cuidado. Los tés con cafeína, como el verde, negro y mate, pueden causar efectos negativos como ansiedad, palpitaciones, irritación gastrointestinal e insomnio, especialmente en personas más sensibles o cuando se consumen en exceso. “Por eso, es importante evitar su consumo al final del día, sobre todo en personas más sensibles a la cafeína”, recomendó el nutrólogo.

Todavía más cuidado se debe tener con los que aseguran tener efecto "detox" o laxante, ya que pueden provocar pérdida excesiva de líquidos y minerales, causar molestias intestinales y, cuando se usan con frecuencia, incluso perjudicar el funcionamiento natural del intestino.

En caso de embarazadas, personas con enfermedades crónicas, o quienes toman medicación, deben ser consumidos bajo la orientación de un médico o nutricionista, recomendó Viuniski.

Los beneficios claves del té: por qué incluirlos en la dieta

Si bien los tés no son la solución mágica para adelgazar, aportan beneficios para la salud. Estudios publicados en el British Journal of Nutrition sugieren que el consumo regular del té, especialmente de aquellos derivados de la planta Camellia sinensis, como el té verde, puede contribuir a una leve reducción de la presión arterial a lo largo de algunas semanas.

Además, algunos análisis asocian el consumo regular de té con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como el ACV, y una menor mortalidad general.

Siempre es clave tomar el té sin excesos y en el momento correcto del día

Los especialistas señalan que, cuando se utiliza bien, el té puede ser un aliado interesante dentro de una rutina dietética saludable. Se puede usar para reemplazar bebidas más calóricas como los jugos industrializados o gaseosas, además, aporta compuestos con potencial antioxidante y efectos metabólicos leves.

Para consumirlo, la clave es elegir el tipo de té en el momento correcto del día:

Opciones con cafeína , como té verde, negro o mate: por la mañana o antes de la actividad física.

, como té verde, negro o mate: por la mañana o antes de la actividad física. Té sin cafeína, como manzanilla o anís: por la noche, para no interferir en el sueño.

Siempre el consumo debe ser moderado, hasta 1 litro al día, de acuerdo a la tolerancia de cada uno.