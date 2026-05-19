Milei, sobre la disputa de Martín Menem y Santiago Caputo: "Se lo plantaron"

Javier Milei se refirió a la interna entre Martín Menem y Santiago Caputo. Según el Presidente, al titular de la Cámara de Diputados "le han plantado" las publicaciones de una cuenta anónima, en la que atacaba al asesor presidencial. En ese contexto, el líder de La Libertad Avanza ratificó que el consultor continuará en la mesa política.

"Eso fue algo que le han plantado a Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete y hay un video de que armó (el cineasta Santiago) Oría que explica lo que le hicieron", afirmó el presidente en una entrevista con Neura.

Milei afirmó que "esa controversia de este fin de semana es algo prefabricado para generar problemas" y afirmó que el consultor continuará trabajando en la mesa política del Gobierno nacional.

"Santiago Caputo es como un hermano para mí y Menem lleva una tarea como presidente de la Cámara de Diputados fenomenal. El periodismo llama internas a discrepancias en las que pueden pensar una persona y otra. Si no las hay, es porque nadie está pensando. Eso es sano, que no haya un pensamiento solo. Acá lo que importan son los resultados", sentenció.

Menem y Caputo protagonizaron un fin de semana de tensión para el oficialismo, luego de un fuerte cruce en redes por el uso de cuentas troll de X que hostigaban el asesor presidencial. El titular de la Cámara de Diputados responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, enfrentada con el consultor.

Por otra parte, Milei le bajó el tono a sus dichos sobre la gestión económica de la presidencia de Mauricio Macri, ya que en su discurso hoy en el evento de la Bolsa de Valores en el MALBA había tildado como "ataque al derecho a la propiedad" a la ley de Alquileres y de "aberración" a la de Góndolas. El Presidente sostuvo que no fue "crítico" con el ex mandatario y descartó similaridades entre su gobierno y entre el del líder del PRO.

"El gobierno de Macri heredó un déficit fiscal como el que teníamos nosotros y no hizo el ajuste, se lo hizo el mercado. Nosotros el primer día pusimos en caja la cuestión fiscal. No solo eso, en el año 2017 el gobierno de Macri tenía déficit de cuenta corriente, 7 puntos del PBI y déficit fiscal de 6. Nosotros tenemos equilibrio fiscal y equilibrio en la cuenta corriente. Y además el gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central. El 28 de diciembre del 2017 se llevaron puesto a (Federico) Sturzenegger porque no le gustaban las metas que había…Tremendo avance institucional para cobrarle impuestos inflacionarios a los argentinos. Y como si todo eso fuera poco, acordaron con Massa para sacar la ley de la renta financiera. Al margen de que llamaban a pagar impuestos felices, nosotros los bajamos", cerró.