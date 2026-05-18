PAMI refuerza controles: el requisito que deben cumplir los jubilados en mayo

Necesitás un correo electrónico activo y un celular actualizado para validar.

El PAMI avanza con nuevos controles sobre las cuentas digitales de sus afiliados y advierte que quienes no cumplan con la validación de identidad podrían sufrir restricciones para operar online. Te contamos qué exige ahora la obra social, cómo hacer el trámite en Mi PAMI y por qué es clave tener los datos actualizados.

Qué requisito exige ahora PAMI a sus afiliados

El punto central del nuevo esquema es la validación correcta de identidad dentro del sistema Mi PAMI. Para continuar usando los servicios digitales sin problemas, los afiliados deben tener una cuenta activa, validar el correo electrónico, registrar un número de celular actualizado, confirmar la identidad con datos personales coincidentes y generar una contraseña segura.

El organismo explicó que el objetivo es reforzar la protección de las cuentas personales y reducir los accesos no autorizados. La obra social viene insistiendo desde hace meses con la importancia de mantener actualizados los datos de contacto, porque muchas comunicaciones oficiales y validaciones de seguridad ahora se hacen por correo electrónico o por teléfono celular.

Por qué la obra social endureció los controles

La decisión aparece en un contexto marcado por el crecimiento de intentos de fraude digital, robo de cuentas y estafas virtuales. Durante los últimos años, PAMI amplió considerablemente los servicios digitales disponibles para reducir la presencialidad y agilizar gestiones, pero ese crecimiento también trajo aparejado un aumento de los intentos de fraude.

Las estafas más comunes utilizan cuentas falsas, llamadas telefónicas engañosas y mensajes que simulan pertenecer a la obra social. Por ese motivo, PAMI reforzó las recomendaciones de seguridad digital dirigidas especialmente a adultos mayores y también endureció el sistema de autenticación para trámites sensibles vinculados a medicamentos, médicos de cabecera y autorizaciones especiales.

Para qué sirve Mi PAMI y qué trámites están en riesgo

Mi PAMI es la plataforma digital oficial donde los jubilados y pensionados pueden hacer múltiples gestiones sin necesidad de ir a una agencia. Entre las funciones más usadas están la consulta de recetas electrónicas, el acceso a la credencial digital, las órdenes médicas, la cartilla médica, los turnos y las consultas administrativas.

El requisito de validación impacta justamente sobre esos trámites. Quienes no completen correctamente el proceso de actualización de datos podrían encontrar limitaciones al intentar operar desde la plataforma online o desde la aplicación móvil. Las restricciones pueden ir desde bloqueos preventivos hasta dificultades para recuperar la cuenta si perdés la contraseña.

Las estafas virtuales con el nombre de PAMI crecieron en los últimos meses.

Cómo validar tu cuenta paso a paso

El procedimiento para poner tus datos en orden puede hacerse completamente online desde la página oficial de PAMI o desde la aplicación móvil. Para crear o validar una cuenta necesitás tu número de afiliado, el DNI, un correo electrónico activo y un teléfono celular actualizado. Sin esos datos, el sistema no te va a permitir avanzar.

Una vez que ingresás, la plataforma te va a pedir que verifiques tu identidad con distintos datos personales y que confirmes el correo electrónico registrado. En algunos casos, si el sistema detecta intentos de acceso sospechosos o inconsistencias en la información cargada, puede requerir una validación adicional para asegurarse de que la persona que está operando es realmente el afiliado.

Recomendaciones de seguridad para evitar estafas

PAMI recomienda no compartir claves ni códigos de verificación que te lleguen por mensaje o correo electrónico. También aconseja evitar ingresar datos personales desde enlaces recibidos por WhatsApp, SMS o redes sociales, porque muchas estafas utilizan el nombre de la obra social para obtener información sensible o acceder a cuentas personales.

La obra social aclaró que nunca solicita claves bancarias ni contraseñas completas por teléfono. Todos los trámites oficiales deben realizarse únicamente desde la página oficial, la app Mi PAMI, las agencias habilitadas o los canales oficiales de atención. Si recibís un llamado o un mensaje pidiéndote datos, desconfiá de entrada.