Mi PAMI: qué trámites y gestiones podés hacer desde la app en mayo 2026

La aplicación sincroniza automáticamente credenciales, recetas y órdenes médicas digitales.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene activa su plataforma digital para que jubilados y pensionados puedan hacer trámites, consultar documentación médica y acceder a distintos servicios desde el celular o la computadora. La herramienta funciona en todo el país y busca simplificar gestiones sin necesidad de asistir a oficinas.

La aplicación y la versión web concentran funciones vinculadas con la cobertura médica, recetas electrónicas, cartilla de profesionales y turnos. Además, el sistema permite acceder a información personal actualizada desde una única cuenta digital.

Qué es Mi PAMI y para qué sirve

Mi PAMI es una plataforma digital creada para afiliados de la obra social. El sistema reúne herramientas médicas y administrativas que antes requerían atención presencial o llamados telefónicos. La modalidad fue incorporada para facilitar el acceso remoto a información de salud y reducir la cantidad de trámites en agencias. Tanto la aplicación móvil como la web sincronizan automáticamente los datos del afiliado.

Eso permite que recetas, credenciales y órdenes médicas aparezcan actualizadas en todos los dispositivos. El servicio es gratuito y está habilitado para jubilados y pensionados de todo el país.

Cómo descargar la app de Mi PAMI

La aplicación puede descargarse en celulares Android y iPhone. También existe una versión web que funciona desde cualquier computadora con conexión a internet.

Para empezar a utilizarla, es necesario crear un usuario con datos personales y validar la identidad. El mismo usuario sirve tanto para ingresar desde la app como desde el sitio oficial.

Los pasos para registrarse son simples:

Descargar la aplicación “Mi PAMI” desde tiendas oficiales o ingresar a la página web. Crear un nuevo usuario por razones de seguridad. Tener a mano el DNI tarjeta y el número de CUIL. Completar el formulario y validar el mail o celular.

Una vez terminado el registro, el afiliado puede acceder digitalmente a credenciales, recetas, turnos y cartilla médica.

Todas las gestiones que podés hacer desde Mi PAMI

La plataforma concentra distintos servicios vinculados con la atención médica y trámites administrativos. Entre las funciones más utilizadas aparece la credencial digital, que permite identificarse para realizar consultas o acceder a prestaciones.

También se pueden revisar órdenes médicas y estudios solicitados por especialistas. Esa documentación queda disponible online y se actualiza dentro del sistema.

Otro de los servicios habilitados es la consulta de recetas electrónicas. Los afiliados pueden verificar medicamentos indicados por profesionales sin necesidad de contar con documentación impresa.

Los afiliados pueden consultar profesionales habilitados desde la cartilla médica online.

La herramienta también incorpora la cartilla médica digital. Desde allí se pueden consultar centros de atención, especialistas y prestadores habilitados por PAMI.

Mi PAMI permite solicitar turnos para trámites presenciales en agencias del organismo. De esa manera, los usuarios pueden evitar largas esperas y organizar mejor la atención.

Dentro de la cuenta también figura la información del médico de cabecera asignado. El afiliado puede consultar datos del profesional y revisar su cobertura médica actualizada.

Además, la plataforma cuenta con un apartado específico para emergencias. Allí aparecen datos útiles vinculados con situaciones urgentes y asistencia inmediata.

La advertencia de PAMI sobre posibles estafas

PAMI recordó que la aplicación debe descargarse únicamente desde canales oficiales. El organismo advirtió sobre la circulación de aplicaciones falsas y formularios no autorizados.

En ese sentido, remarcaron que nunca solicitan claves bancarias, contraseñas personales ni pagos para instalar la plataforma digital. Ante cualquier duda, recomiendan consultar directamente en los canales oficiales de atención.