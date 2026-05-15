Un programa de Raphael, una serie de comedia o documentales sobre Gaza como boicot a Eurovisión

Noam Bettan, representando a Israel, reacciona tras clasificarse para la Gran Final durante la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2026, en Viena, Austria

Por Charlie Devereux, Padraic Halpin y ​Charlotte Van Campenhout

MADRID/DUBLÍN/ÁMSTERDAM, 15 mayo (Reuters) - Las cadenas que boicotean la final de Eurovisión del sábado por la participación de Israel ofrecerán a sus espectadores, en su lugar, una reposición de la ‌serie "Father Ted", un programa musical alternativo protagonizado ‌por el divo español Raphael o documentales sobre Gaza.

El concurso de la canción, que atrajo a 166 millones de espectadores en 2025, se encuentra en crisis debido al conflicto de Israel en Gaza, y las cadenas de Irlanda, España, Países Bajos, Eslovenia e Islandia se han retirado a raíz de la muerte de civiles y periodistas palestinos.

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El concursante israelí, Noam Bettan, dijo que fue abucheado por manifestantes propalestinos durante su actuación en la semifinal del martes en la ciudad anfitriona, Viena.

Las cadenas participantes pagan una cuota, ​eligen a un concursante de ⁠su país y canalizan los votos para la competición, que suele ser una celebración alegre y ‌desenfadada de la música pop y la diversidad cultural de Europa, que este año ⁠cumple 70 años.

La cadena nacional irlandesa RTE anunció que, ⁠en su lugar, emitiría un episodio de la exitosa serie cómica de los años 90 "Father Ted", en la que un desventurado sacerdote católico y un colega son elegidos como candidatos de Irlanda para Eurovisión con ⁠el fin de garantizar que el país no vuelva a ganar y tenga que asumir ​el costo de la organización.

Irlanda ganó el concurso cuatro veces en la ‌década de los 90.

La decisión de la RTE de ‌emitir el episodio fue duramente criticada por uno de los cocreadores de la serie.

Graham Linehan, ⁠crítico con la postura propalestina de Irlanda, dijo en la red social X que le repugnaba cómo se estaba utilizando el episodio y acusó a la RTE de antisemitismo. Un portavoz de la RTE se negó a comentar sus declaraciones.

Sin embargo, la mayoría de los aficionados a Eurovisión en Irlanda podrán seguir ​viendo el programa ‌en la cadena BBC, ya que los canales de televisión británicos tienen una amplia cobertura.

VISUALIZACIÓN ALTERNATIVA

A los espectadores de España se les ofrecerá un programa alternativo con músicos locales, entre los que se incluyen los antiguos finalistas de Eurovisión Chanel y Raphael, uno de los artistas de música latina más vendidos de la historia.

La directora de producción de contenidos de ⁠la cadena pública TVE, Ana María Bordas, dijo que el programa tendría un significado especial, ya que se emitiría coincidiendo con el Día Internacional de la Convivencia Pacífica de las Naciones Unidas.

La RTV de Eslovenia emitirá una serie de documentales sobre el conflicto de Gaza titulada "Voces de Palestina", según ha declarado Natalija Gorščak, presidenta del consejo de administración.

"Me gustaría señalar que cada semana, a partir del 27 de enero, Día del Holocausto, emitimos documentales y películas en memoria del Holocausto", dijo Gorščak.

Países Bajos e Islandia emitirán el programa a pesar de haberse ‌negado a participar.

"Lo emitiremos con comentarios en islandés. Sigue siendo un programa popular en Islandia y se lleva emitiendo aquí desde hace mucho tiempo, tanto cuando hemos participado como cuando no", dijo un portavoz de la cadena islandesa RUV.

La cadena neerlandesa NOS dijo que era su deber poner a disposición de un amplio público los acontecimientos importantes. Algunos han señalado que la decisión de emitir el programa socava el boicot.

Incluso en los ‌países participantes, quienes se oponen a la inclusión de Israel están organizando sus propias protestas.

En Bélgica, los organizadores de un festival alternativo grabado esta semana animan a la gente a celebrar fiestas para verlo en lugar de ‌Eurovisión.

La cadena estatal belga dijo ⁠que sus cifras de audiencia para las semifinales de Eurovisión se redujeron a la mitad en comparación con el año pasado, lo que atribuyeron en parte a ​la participación de Israel.

La Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el evento, no se ha pronunciado directamente sobre los boicots, pero ha subrayado que el concurso pretende ser apolítico.

Con información de Reuters