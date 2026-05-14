La Rioja y Atacama avanzan en una agenda minera conjunta para potenciar inversiones y logística

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió en la residencia oficial a una delegación de la Región de Atacama con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta vinculada al desarrollo minero, la logística y la integración regional. El encuentro se enmarca en la estrategia que impulsa la provincia para consolidar su perfil minero y potenciar proyectos de largo plazo vinculados al cobre y al oro.

La comitiva chilena estuvo integrada por el gobernador regional Miguel Vargas Correa, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini Neyra, y otros funcionarios. También participaron la vicegobernadora Teresita Madera y el diputado provincial Yamil Sarruf. Durante la reunión analizaron estrategias comunes para aprovechar el crecimiento de la actividad minera y su impacto económico en ambos territorios.

Según publicó el portal Nueva Rioja, Vargas Correa destacó el intercambio con las autoridades riojanas y remarcó la importancia de coordinar políticas conjuntas frente a los desafíos que representa el desarrollo minero. “Planteamos desarrollar estrategias comunes que permitan enfrentar los desafíos que representan los proyectos mineros para nuestros territorios”, señaló.

El funcionario chileno explicó además que la región de Atacama cuenta con experiencia en infraestructura logística para la minería, especialmente en materia portuaria, caminos y disponibilidad de agua, y sostuvo que ese conocimiento podría complementar el crecimiento de los proyectos de exploración que actualmente se desarrollan en La Rioja. En ese marco, destacó la voluntad de avanzar en un trabajo conjunto que permita que la actividad minera “genere beneficios reales para las comunidades”.

Además, las autoridades anticiparon que el próximo encuentro para continuar profundizando la agenda conjunta se realizará los días 9 y 10 de junio en Copiapó, en el marco del Atacalar. En ese sentido, invitaron a representantes del Gobierno provincial y del sector privado a participar de las jornadas vinculadas al desarrollo minero y la integración regional.

Por su parte, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini Neyra, destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos territorios y avanzar en proyectos conjuntos vinculados a la minería. “Cada vez que cruzo la cordillera para venir a La Rioja lo hago con mucho cariño. En materia minera, se abre una gran oportunidad de desarrollo conjunto”, afirmó.

El funcionario chileno también remarcó la necesidad de impulsar alianzas entre el sector público y privado para garantizar que las inversiones vinculadas a la actividad minera tengan impacto directo en las comunidades locales. “Nos interesa avanzar en alianzas público-privadas para que las inversiones tengan impacto directo en la comunidad”, sostuvo.

La búsqueda del impacto positivo para ambas regiones

Por su parte, el diputado provincial Sarruf destacó la relevancia estratégica del encuentro: “Se abordaron temas vinculados a la conectividad, la minería y la capacitación de nuestros jóvenes. Este trabajo conjunto entre La Rioja, la Región de Atacama y la municipalidad de Copiapó representa una oportunidad de desarrollo importante para ambas regiones”.

En ese marco, remarcó el valor del intercambio con Chile: “Atacama cuenta con una vasta experiencia minera que puede ser clave para una provincia que está iniciando este camino. Es fundamental consolidar un modelo que genere empleo, desarrollo de proveedores y beneficios concretos para la sociedad”.

Frente a esta situación, el Gobierno de La Rioja avanza en la construcción de una agenda de integración regional que busca potenciar la minería como motor de desarrollo, con una mirada estratégica, sustentable y con impacto directo en las comunidades.