La guerra en Irán arroja una sombra sobre la reunión de ministros de Exteriores del BRICS en Delhi

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, interviene durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se perfila como una sombra sobre la reunión de dos días de ‌los ministros de Asuntos Exteriores ‌del grupo BRICS, que comienza este jueves en Nueva Delhi, lo que pondrá a prueba la capacidad del bloque para alcanzar una posición unificada y emitir una declaración conjunta.

El grupo, que originalmente incluía a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha ampliado a lo largo de los años con la incorporación de Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos.

Irán había instado a la ​India, que presidirá el BRICS ⁠en 2026, a utilizar la plataforma del grupo para alcanzar un consenso ‌que condene las acciones de Estados Unidos e Israel en el ⁠conflicto del Golfo.

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Las principales diferencias han surgido ⁠entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran en bandos opuestos de la línea del frente en una guerra iniciada por Estados Unidos e Israel ⁠el 28 de febrero.

Es probable que el ministro de Asuntos Exteriores de ​Irán, Abbas Araqchi, llegue a última hora del miércoles ‌para asistir a la reunión, que se ‌celebrará los días 14 y 15 de mayo. También se espera que ⁠asista a la reunión el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

No quedó claro de inmediato quién representará a los EAU durante la reunión. La última ronda podría ser tensa tras los informes de que los EAU y Arabia Saudita ​llevaron a ‌cabo ofensivas militares contra Irán en represalia por los ataques iraníes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, había declarado en marzo que algunos miembros del BRICS estaban involucrados directamente en el conflicto, por lo que había sido "difícil para nosotros alcanzar un consenso".

Otro ⁠funcionario del ministerio dijo a Reuters que la India tenía esperanzas de conseguir una declaración conjunta tras la última ronda de reuniones con los ministros de Asuntos Exteriores.

"Me alegra que vayan a asistir los ministros de Asuntos Exteriores de todos los países del BRICS, excepto China, que tiene otros compromisos. Es una buena señal de los esfuerzos por construir una coalición del BRICS en torno a un asunto de interés para ‌las economías emergentes y el Sur Global", afirmó el exdiplomático indio Manjeev Singh Puri.

"Por supuesto, las soluciones políticas son difíciles, pero el hecho de que se reúnan es positivo y esperemos que conduzca a un camino a seguir".

La subida vertiginosa de los precios de la energía provocada por la guerra ha llevado a muchos países ‌del BRICS, incluida la India, a introducir medidas de emergencia para proteger sus economías y a sus consumidores.

Hasta ahora, China ha adoptado una postura nominalmente neutral, dados sus sólidos vínculos ‌tanto con Irán ⁠como con los Estados árabes de mayoría suní.

China estará representada por su embajador en la India, Xu Feihong, en sustitución de su ​ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, quien probablemente no viajará debido a la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Pekín esta semana.

Con información de Reuters