La insólita justificación de Fantino a las críticas de la prensa internacional a Milei: "No hay"

La insólita justificación de Fantino a las críticas de la prensa internacional a Milei.

En la pantalla de Carnaval Stream, Alejandro Fantino protagonizó un particular cruce con sus colegas al justificar al presidente Javier Milei frente a las recientes críticas del exterior. El conductor minimizó los informes negativos de los diarios extranjeros más prestigiosos y utilizó un argumento muy llamativo para desestimar el análisis económico internacional.

La discusión comenzó cuando Fabián Doman expuso el impacto global del escándalo que involucra al vocero presidencial. "Los diarios de afuera, en inglés, a Milei le empezaron a pegar por Manuel Adorni", relató el periodista para introducir el tema.

De inmediato, Fantino interrumpió con una insólita definición sobre el histórico medio británico: "Más woke que el Financial Times no hay". Frente a esta particular catalogación, Jorge Rial acotó con sarcasmo: "Es kirchnerista".

Viviana Canosa se metió en la charla y recordó que "el Presidente siempre retuitea todo", para dejar en claro su consumo constante de redes y portales. En la misma sintonía, Rial remarcó la enorme preocupación del Gobierno por su imagen en el extranjero: "Sí le importa a Javier Milei, y está muy pendiente, de lo que dice Estados Unidos". Para profundizar el análisis, Doman citó un duro titular de The Economist que advierte sobre los "serios problemas" del mandatario por la recesión de la economía.

La insólita justificación de Fantino a las críticas de la prensa internacional a Milei.

La defensa de Fantino a Milei

Ante este panorama adverso en la prensa global, Alejandro Fantino redobló la apuesta y defendió el modelo de La Libertad Avanza. "¿Cuándo escribieron esto? ¿Hace una semana? ¿Y qué pasó a los dos días?", preguntó y agregó: "¿Nos bajó la calificación o nos subió la calificación? ¿Y qué pasó con el riesgo país? ¿Entonces a quién le creo?".