Se confirmó qué figuras de la televisión tendrán un nuevo programa en América TV.

Las autoridades de América TV apuestan por nuevas figuras para levantar los números. Tras la repentina cancelación de "A la tarde", el canal confirmó el desembarco de un formato renovado bajo la conducción de Sabrina Rojas y Augusto "Tartu" Tartúfoli. Este inesperado cambio desató una ola de repercusiones en el medio y dejó en evidencia la feroz batalla por el rating en la franja vespertina.

El esperado debut de la famosa dupla televisiva ocurrirá el próximo 1 de junio y ocupará la competitiva franja de 16:30 a 18 horas. Tras su experiencia previa al frente de "Pasó en América", los conductores asumen este nuevo desafío con el objetivo de retener a los espectadores. Para asegurar el éxito del proyecto, la producción ya baraja nombres fuertes para armar el panel de debate.

Según reveló el periodista Ángel de Brito, el equipo estable contará con figuras como Martín Salwe, Natalie Weber y el histórico Luis Ventura. Además, el exfutbolista José "Pepe" Chatruc, actual pareja de Rojas, suena como una posible y sorpresiva incorporación para sumar picante al ciclo.

Se confirmó qué figuras de la televisión tendrán un nuevo programa en América TV.

La salida de Karina Mazzocco

El tradicional magazine de Karina Mazzocco intentó sobrevivir con giros drásticos en su contenido, desde el abandono de los chimentos hasta la apuesta por historias de vida impactantes. Sin embargo, la estrategia fracasó ante las exigencias de la audiencia.

Al confirmar la dolorosa noticia en vivo, la conductora no ocultó su angustia frente a las cámaras. "Estoy muy movilizada y triste porque este es mi trabajo y el de muchos compañeros. Tenemos una gran incertidumbre", expresó.