Para la prevención: Formosa apuesta por la capacitación y la intervención en casos de violencia de género

La Secretaría de la Mujer de Formosa llevó adelante una jornada de capacitación en Laguna Naineck destinada a la formación de equipos municipales, integrantes del Concejo Deliberante y trabajadores de distintos organismos. La tarea con eje en perspectiva de género, prevención y abordaje de situaciones de violencia.

La actividad incluyó contenidos vinculados a violencia por razones de género, sus distintos tipos y modalidades, características, herramientas de prevención y estrategias de intervención territorial. La jornada contó con el acompañamiento de la secretaria de la Mujer, Patricia Hermosilla, y del intendente local, Julio Murdoch.

Además de representantes municipales y concejales, participaron agentes de áreas de educación, producción, efectivos de la Policía provincial y personal del Centro de Desarrollo Infantil del Ministerio de la Comunidad.

Trabajo territorial y concientización

Desde la organización destacaron la amplia participación de trabajadores y referentes locales, además la importancia de generar espacios de formación y reflexión colectiva sobre problemáticas vinculadas a las violencias de género.

Durante el encuentro se abordaron herramientas orientadas a fortalecer la detección temprana, el acompañamiento y la articulación institucional frente a situaciones de violencia, además de promover una mirada integral con perspectiva de derechos.

Asimismo, se puso énfasis en la necesidad de consolidar el trabajo territorial y la articulación entre distintas áreas del Estado para garantizar respuestas más eficaces y cercanas a las comunidades. Desde la Secretaría de la Mujer señalaron que este tipo de capacitaciones forman parte de las políticas públicas que el Gobierno provincial viene con el desarrollo en distintos puntos del territorio formoseño para prevenir situaciones de violencia de género y promover espacios institucionales más inclusivos y conscientes.

En ese sentido, remarcaron que las acciones territoriales buscan fortalecer el acompañamiento comunitario y generar herramientas que permitan avanzar en la prevención y erradicación de las violencias, mediante el trabajo conjunto entre organismos provinciales, municipios y actores sociales.

La presencia del Estado en la salud

En el marco del Día Mundial de la Celiaquía, el Gobierno de Formosa impulsa un programa de acompañamiento integral financiado con recursos propios que garantiza la entrega bimestral de alimentos sin TACC. Esta iniciativa, ejecutada por el Ministerio de la Comunidad a través del programa Complemento Nutricional para Personas con Celiaquía, busca aliviar el impacto económico que representa el acceso a productos específicos en el mercado.

Actualmente, el beneficio alcanza a unos 800 ciudadanos de toda la provincia, quienes utilizan una tarjeta personal para retirar sus cajas alimentarias en diversos puntos estratégicos distribuidos en el territorio formoseño. Más allá de la asistencia material, el operativo incluye actividades de promoción de hábitos saludables y asesoramiento nutricional para garantizar una alimentación segura y variada. Profesionales del área brindan talleres sobre la manipulación de alimentos, degustaciones y nuevas recetas para facilitar la transición tras el diagnóstico y fomentar la inclusión social de los beneficiarios.