Adiós Boca: los 7 jugadores que se irán en 2026 tras la eliminación en el Apertura

Los futbolistas que se marcharán de Boca en 2026.

Boca Juniors volvió a quedar eliminado en el fútbol argentino en La Bombonera, al igual que le sucedió en dos oportunidades en el 2025. El equipo dirigido por Claudio Úbeda cayó en la prórroga por 3-2 frente a Huracán en el Torneo Apertura 2026 y hay siete jugadores que se irán del club de La Ribera este mismo año, luego de otro golpazo en casa y a la espera de la definición de su grupo en la Copa Libertadores.

Se trata de algunos futbolistas que no convencen al entrenador, otros que cumplieron un ciclo con esta camiseta y un caso especial de probable venta para recaudar dinero. Con estas casi seguras bajas en el próximo mercado de pases, todo indica que el "Xeneize" irá en la búsqueda de refuerzos con un arquero, un lateral derecho, un mediocampista ofensivo y un centrodelantero.

Los jugadores que se irán de Boca en el 2026

Juan Barinaga

El lateral derecho de 25 años, que llegó desde Belgrano de Córdoba, no estuvo a la altura. Si bien tuvo bastante continuidad, luego perdió el puesto con Marcelo Weigandt y el presidente Juan Román Riquelme irá a buscar a un "4" de jerarquía. Tras la salida de Lucas Blondel a Huracán y a la espera de que "explote" el juvenil Dylan Gorosito, el "Colo" tiene todos los números para salir en breve de la institución "azul y oro".

Más firme en la marca que en las proyecciones al ataque, el defensor no tiene demasiadas ideas cuando desborda hasta el fondo de la cancha. Si bien "cumple", Boca precisa un salto de calidad en esa posición para ir por el gran sueño eterno de la séptima Libertadores.

Williams Alarcón

El mediocampista central chileno de 25 años llegó desde Huracán y no cumplió con las expectativas. Muy lejos del nivel y de la continuidad que tuvo en el "Globo", quedó relegado en la consideración de Úbeda y le buscarán opciones positivas para salir. Incluso, ya recibió sondeos desde el exterior y el equipo de La Ribera lo negociará, ya que está muy "tapado" por Leandro Paredes, Milton Delgado y el español Ander Herrera en esa zona del campo.

Agustín Martegani

No se entiende demasiado cómo el volante ofensivo zurdo de 25 años continúa en la entidad "azul y oro", ya que no tuvo chances con Miguel Ángel Russo ni con el "Sifón". En los pocos minutos que sumó, tampoco demostró jerarquía con estos colores y seguramente se marchará.

El exquisito mediocampista surgido en San Lorenzo tiene técnica y buena pegada, pero le faltan muchas otras cosas para ganarse un lugar en Boca: garra, corazón, sacrificio, fuego sagrado. Con sondeos desde el extranjero también, se trata de los últimos días con los colores del "Xeneize". De hecho, el propio "Ciclón" podría tenerlo otra vez entre sus filas.

Tomás Belmonte

El mediocampista interno de 27 años tampoco demostró en Boca el rendimiento que supo tener en Lanús, el club que lo vio nacer. Si bien es suplente, contó con varias oportunidades cuando algunos compañeros se lesionaron y tampoco convenció. Aunque tuvo una leve levantada en este 2026, por ahora no le alcanza para continuar.

Igualmente, desde Brandsen 805 no van a "regalar" a "Toto", por lo que escucharán propuestas desde el extranjero. La superpoblación de mediocampistas internos y volantes mixtos hace que Belmonte pierda terreno, incluso como ese jugador por la derecha que pueda aparecer cuando no esté disponible el titular, Santiago Ascacíbar.

Kevin Zenón

El extremo zurdo de 24 años es un caso extraño, ya que cuando llegó, durante el primer año fue una de las figuras del equipo. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo fue cediendo terreno como consecuencia de la falta de desequilibrio, alguna expulsión infantil y hasta cierta apatía en algún momento.

Con cualidades insoslayables y talento, el ex Unión de Santa Fe es el primer apuntado para irse. "Si llega una buena propuesta, Boca lo venderá...", disparó el cronista Diego Monroig en ESPN. Por unos siete u ocho millones de dólares, el cuadro "azul y oro" venderá a quien participó de los últimos Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub 23.

Lucas Janson

El extremo que arribó desde Vélez transita una actualidad similar a la de Martegani y Zenón: tuvo muy pocos minutos, tanto con Russo como con Úbeda. Muy relegado, apenas disputó algunos encuentros a comienzos del 2026 porque casi todos los delanteros estaban lesionados.

Sin ritmo, desequilibrio, goles ni asistencias, le buscarán otro club al atacante de 31 años, para deshacerse así de uno de los diez contratos más altos del plantel profesional. El ex Tigre jamás rindió bien con la camiseta de Boca, por lo que quedó muy por detrás de Miguel Merentiel, Adam Bareiro, Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Tomás Aranda y Edinson Cavani en los últimos tiempos.

Exequiel "Chango" Zeballos

El contrato del extremo de 24 años vencerá en diciembre próximo, pero hasta ahora su renovación viene demorada. Si bien la relación entre Riquelme y su representante Diego Merino es buena, las conversaciones continúan desde hace dos meses y todavía no llegaron a un acuerdo. "Zeballos tiene todo para irse, si llega una oferta que supere los diez millones de dólares es muy probable que se vaya", reveló el cronista Augusto César en ESPN.

Con la "explosión" de Aranda, el joven santiagueño perdió el puesto como titular y apenas quedó como una alternativa importante para ser un revulsivo en el segundo tiempo. Si bien le sobra calidad como para jugar con esta camiseta, también es cierto que casi nunca terminó de ser decisivo en los partidos cruciales, a excepción del último Superclásico ante River Plate en La Bombonera.

Zeballos tiene todo para ser vendido en Boca.

Edinson Cavani, un caso atípico

El propio delantero uruguayo de 39 años será el que decida si seguirá o no en Boca. Con una inactividad importante por sus permanentes problemas físicos, si no puede completar la pretemporada tras el Mundial 2026 podría irse. "No se va a someter a un tercer bloqueo en la espalda, eso ya lo tiene decidido... Si no puede entrenarse así como está, hay que ver cuál será su futuro", disparó César.

Aunque el "Matador" de a poco va completando algunas prácticas, aún no está al ciento por ciento junto a sus compañeros en el plano físico ni en el futbolístico. El ex PSG y Manchester United, quien percibe uno de los salarios más elevados del fútbol argentino, dirá adiós en breve ya sea en junio o en diciembre, cuando culmina su vínculo.