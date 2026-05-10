Dos jugadores de Boca discutieron por uno de los goles de Huracán: el insolito reclamo

En un partido crucial de octavos de final del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors recibió a Huracán en La Bombonera en una jornada donde el clima estuvo tenso y el resultado fue decisivo. El encuentro se complicó para el Xeneize cuando Milton Delgado cometió un error en la salida que terminó en gol para el Globo.

La jugada clave comenzó con una salida desde el arco del arquero Leandro Brey, quien pasó la pelota a Delgado. El joven volante central, confiado, perdió la posesión tras la presión alta de Lucas Blondel, lo que facilitó que Leonardo Gil marcara el tanto que abrió el marcador para Huracán.

Lo llamativo no fue sólo el error, sino la reacción de Delgado después del gol. El mediocampista se mostró molesto con sus propios compañeros y les reclamó: “No me dicen nada”. La queja apuntó a que ni Brey ni los defensores le advirtieron sobre la marca que tenía a sus espaldas, lo que complicó su maniobra en la medialuna del área.

Desde la transmisión oficial se pudo observar que Brey, por su parte, le recriminó a Delgado que no soltó rápido la pelota, lo que generó un cruce entre ambos. Sin embargo, el volante dejó en claro que creyó tener espacio para girar y distribuir el juego con libertad, pero la falta de comunicación lo dejó expuesto en una jugada crucial.

Este episodio refleja las tensiones internas que pueden surgir en momentos decisivos y pone en evidencia la importancia de la comunicación en la defensa. El error de Delgado y la reacción posterior podrían marcar un antes y un después en el rendimiento del equipo en esta etapa definitoria del torneo.

El partido, más allá de esta polémica, mantiene a Boca en una situación delicada en el Apertura 2026, donde cada detalle cuenta para avanzar a los cuartos de final. Los hinchas y el cuerpo técnico seguramente esperan que se resuelvan estas diferencias para no comprometer la continuidad en la competencia.