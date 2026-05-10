Estudiantes vs. Racing por Torneo Apertura 2026: hora, TV en vivo y streaming

Estudiantes de La Plata recibirá este domingo a Racing en una nueva edición de un clásico que se reedita pocos meses después de la final del Torneo Clausura 2025, donde el Pincha se quedó con el título por penales en Santiago del Estero. El equipo del "Cacique" Medina llega como uno de los conjuntos más sólidos del campeonato tras terminar primero en la Zona A con 31 puntos, mientras que la Academia atraviesa quizás su peor momento de los últimos diez años, con un solo triunfo en los últimos nueve partidos y una clasificación a octavos lograda por la mínima diferencia de gol sobre Barracas Central.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes y Racing, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes y Racing?

Estudiantes y Racing se enfrentan este domingo 10 de mayo a las 17 (hora argentina) en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El árbitro principal será Sebastián Martínez, con José Carreras a cargo del VAR. El partido se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium.

El cruce tiene un condimento especial: es la reedición inmediata de la final del Torneo Clausura 2025, disputada en Santiago del Estero, donde el Pincha se consagró campeón tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos y ganar 5 a 4 en la definición por penales. El ganador de este partido avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Rosario Central e Independiente.

Estudiantes llega al partido en un gran estado de forma. El conjunto dirigido por Alexander Medina cerró la fase regular como líder de la Zona A con 31 puntos y se ganó la localía en los cruces eliminatorios tras vencer 2 a 0 a Platense en condición de visitante. La campaña del Pincha incluyó victorias destacadas frente a Boca, Instituto y Unión, además de una goleada 5 a 0 sobre Central Córdoba que lo consolidó como uno de los mejores equipos del torneo.

El único pero en el horizonte es el desgaste físico del plantel, que el jueves viajó a Perú y empató 1 a 1 con Cusco por la Copa Libertadores, donde el equipo se mantiene en zona de clasificación a octavos. La paternidad reciente sobre Racing también acompaña: el albirrojo se impuso en tres de los últimos cuatro enfrentamientos, y el restante fue el empate en la final que terminó ganando por penales. Otro dato a seguir es la posible presencia en cancha de Marcos Rojo, en lo que sería un regreso especial a La Plata tras su cercanía con el club en el último mercado de pases.

Racing, por su parte, llega al partido en un momento totalmente opuesto. La Academia ganó solo uno de sus últimos nueve encuentros, acumula siete partidos consecutivos sin victorias y se metió en octavos por la ventana, gracias a una combinación de resultados favorable en la última fecha tras igualar 0 a 0 con Huracán en el Cilindro. La situación tampoco es buena en el plano internacional: en la Copa Sudamericana está tercero en su zona y no depende de sí mismo para superar la fase de grupos, luego de la reciente caída 2 a 1 ante Botafogo.

Para el partido en La Plata, Gustavo Costas no podrá contar con Baltasar Rodríguez, suspendido por llegar a la quinta amarilla, lo que lo obliga a rearmar la mitad de la cancha. A esa baja se le suma la preocupación por Ezequiel Cannavo, que salió con molestias musculares ante Huracán, y la situación de Gastón Martirena, que arrastra un esguince acromioclavicular. Los playoffs del Apertura se presentan como la última oportunidad para que el técnico encamine el rumbo y se mantenga en el cargo del club de sus amores.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Tomás Palacios, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gabriel Rojas; Adrián Fernández, Adrián Martínez y Santiago Solari o Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes vs. Racing: ficha técnica