Trabajadores viales de Catamarca denuncian "un momento crítico" e incertidumbre laboral

Informes sindicales y especialistas del sector señalan que entre el 65% y el 70% de la red vial bajo jurisdicción nacional se encuentra en estado regular o malo.

En medio del deterioro creciente de la red vial y la paralización de obras clave, los trabajadores de Vialidad en la provincia de Catamarca continúan en estado de asamblea permanente y sin definiciones sobre su futuro laboral. El delegado del organismo en territorio catamarqueño, Franco Carabajal, aseguró que los empleados siguen "en la lucha esperando información”.

La crisis vial impulsada por el gobierno de Javier Milei se traduce en el deterioro de rutas nacionales, recortes presupuestarios y falta de mantenimiento. Informes sindicales y especialistas del sector señalan que entre el 65% y el 70% de la red vial bajo jurisdicción nacional se encuentra en estado regular o malo.

En este marco, Carabajal sostuvo que los operarios de Catamarca atraviesan “un momento muy crítico” mientras esperan una reestructuración impulsada desde Nación. Según explicó, podrían desaparecer secciones y divisiones del distrito local, dejando personal “sin funciones”.

El dirigente agregó que también circula la posibilidad de pasar a “parcial disponibilidad” a empleados de planta permanente. “Se decía que eran unos 15 compañeros”, indicó. En declaraciones para Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), señaló que el sindicato nacional ya reclamó explicaciones formales, aunque “todavía no hay respuestas”.

La incertidumbre también alcanza a trabajadores contratados, cuyos vínculos laborales llegarían hasta fin de año. Frente a ese panorama, confirmó que se el gremio evalúa “acción directa” junto a una medida nacional.

El gremio no descarta avanzar con medidas de fuerza. “Estamos en asamblea permanente” y “organizando una movida a nivel nacional”, afirmó. La convocatoria podría concretarse en Catamarca, Tucumán o Salta, con participación de trabajadores de toda la región. “La gente quiere salir”, advirtió.

Sin aumentos y con personal reducido: el ajuste que sufren los trabajadores de Radio Nacional de Catamarca

En medio de la crisis que atraviesan los medios públicos desde la llegada del gobierno de Javier Milei, los trabajadores de Radio Nacional atraviesan una situación salarial desesperante, con honorarios congelados desde hace un año y medio. El delegado gremial de Radio Nacional Catamarca, Amado Montiel, advirtió que "se ha perdido prácticamente un 130% del poder adquisitivo".

Según indicaron desde el sector sindical, el Gobierno suspendió las paritarias desde hace 15 meses en ese medio de comunicación estatal. “Es muy triste lo que estamos viviendo”, fue la contundente frase de Montiel que refleja la realidad que atraviesan los trabajadores bajo la gestión libertaria.

El delegado catamarqueño advirtió que un sueldo básico de un empleado "está en 520.000 pesos” frente a “una canasta básica que supera 1.300.000”. La situación se profundiza por el ajuste que lleva adelante el gobernador Raúl Jalil, fiel aliado del presidente Milei.

La incertidumbre domina el día a día de la emisora. “No sabemos si nos privatizan o si directamente nos cierran”, lamentó Montiel. Ante este escenario de vulnerabilidad, el retiro voluntario se convirtió en la única salida para muchos, incluso a falta de condiciones óptimas: “No es lo que más me conviene, pero ante la falta de certezas, es la opción que voy a aceptar”, confesó el delegado, quien registra una trayectoria de 40 años en el medio.

A la desidia salarial se suma un progresivo vaciado estructural. “Cada vez hay menos personal por turno”, detalló el representante gremial en declaraciones para Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3). Actualmente, la radio sobrevive con una dotación mínima de cinco operadores, dos locutores y tres periodistas. Esta reducción operativa se ve agravada por una acefalía institucional que ya se extiende por casi dos años.

El impacto también se siente en el aire. La programación local quedó limitada a una sola frecuencia. “Nos han quitado la posibilidad de que por FM se escuche lo que pasa en Catamarca", dijo. Y agregó: "Ahora se transmite las 24 horas lo que pasa en Buenos Aires". De esta manera, señaló que en la provincia solo hay "programación local, únicamente por AM".